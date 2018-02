REJVikend

Strip Down

V Pritličju bo nastopila Elie Gregory iz Berlina, ki bo predstavila projekt Strip Down, elektro pop ali synth pop z značilnimi in nepozabnimi basovskimi linijami ter z visoko energetskimi performansi, v K4 pa bosta v okviru MENT Ljubljana nastopila ukrajinska izvajalca Vakula in Koloah + YGT live, Soter Amun live, Lavka, Levanael in Lara.

Petek, 2. februar

(21.00): ČINČIN Ljubljana: Alter Egos (DJ Mayell)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Junker)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Dey (DJ set)

(21.00): Kmkc Kompleks Ravne na Koroškem: 2390/w Junzi (Junzi, Kundi Institut, SIM; VJ: Dornik)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: MENT Ljubljana (Mart Avi, Manon Muert, Darla Smoking, Niemoc, Čunfa, Flo, Whynnel)

_RJyE-DdNeU

(22.00): Božidar Ljubljana: Le Berg (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: DJ večer (maRie cheRie + Nina Hudej & NinaBelle)

sY0PEFD4WgA

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x MENT Ljubljana (Veliki oder: Vakula/Ukr, YGT live, Soter Amun live, Lavka. Mali oder: Koloah live/Ukr, Levanael, Lara. VJ: 5237)

fa8JcJLtpx8

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

Sobota, 3. februar

(21.00): Pritličje Ljubljana: Lezbična četrt (Strip Down/Berlin + DJ Kamasutra)

jk5AMrSkuFc

(22.00): Trainstation Subart Kranj: Fršlus vol. 4 (Glorio Veztacci, Floater, Mr. Lilson, Kobja, Prio)

yOSPtbtOb0Q

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Veliki oder: Evident, Christian Kroupa / Alleged Witches. Mali oder: Alex Ranerro, R.Bade)

IdKCQhtt4zg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs. Glitteris)

6JmLGUphe8A