REJVikend

V Channel Zeru bo v okviru specialnega Dub Laba nastopil Egoless, legenda hrvaške in svetovne bass scene. V Cvetličarni bodo na svoj račun bodo prišli ljubitelji disco klasik iz 70-ih in 80-ih let, v Gala hali se obeta Pustna slovenska popevka, v K4 pa Techno Oldies Goldies.

Levanael

Petek, 9. februar

(21.00): ČINČIN Ljubljana: Bayo (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Dacho & Levanael)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: DeepEnd! x DubLab (Line up: Egoless/Hr, DubDiggerz, Kanomotis, CLZ; VJ 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pod pritiskom: Breakbeat Pressure (Bakto, Zhe, Woo-D)

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno Oldies Goldies: Dojaja, Trick-C, Lazy. Old School house: Marin b2b Simm, Nitz)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: DVS (DJ set)

Sobota, 10. februar

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Trash Hits (MZ Buchek, Pohalino)

(21.00): Mostovna Solkan: Pustovanje na Mostovni: Analogue Sex (Oaza naslade: Jaša Bužinel, Stascha, Riki G. Tempelj pregrehe: Roli, Shekuza, Blažen DJ)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce specialka: Pustna slovenska popevka (Glasbena skrbnika: Udo Brenner, Funkenstein)

(22.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Gromko pustovanje (djane Wonder Woman)

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: Original Disco Carneval (Za gramofoni: JAMirko, Nati Katchi & Shu Shu. Mic: Dammaris. Trobila: Bass Brass Band. VJ Rasta)

(23.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Bojler: Bassquerade (CL_TR, Futon, KMN, Peglasus, TMA)

(23.00): K 4 Ljubljana: PrePUSTnica (Pusta: Felis Catus, Le Berg, Softskinson. Hrusta: Bayo, Senč, Elovetric; VJ: 5237)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev veliki pustni karneval (DJ Papi & DJ Protein)

(23.00): Terminal Club Ljubljana: The Music Lab Presents Masquerade (Zlatnichi & Lab Doctors)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Moment Carnival (Matt Cubero, Ally, Suano b2b Anes, Rensi, Lakmi, Zanne Madness)

