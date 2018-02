Slovenski kratki filmi petič v Franciji

40. mednarodni festival ponovno v mestu Clermont Ferrand, udeležil se bo tudi Slovenski filmski center z 22 filmi

Mednarodni filmski festival

© Wikimedia Commons

40. mednarodni festival kratkega filma bo zavzel francosko mesto Clermont Ferrand. Potekal bo od 2.2.2018 do 10.2.2018, na njem pa se bodo že peto leto predstavili slovenski kratki filmi.

Ponovno si SFC (Slovenski filmski center) vnovič stojnico deli s Hrvaškim avdiovizualnim centrom, saj imata skupno vizualno podobo, tudi koncept obeh glavnih inštitucij na področju avdiovizualnega na Hrvaškem in v Sloveniji, je regionalno povezovanje na področju produkcije in promocije. SFC je izdal katalog kratkih filmov (Shorts 2018), v katerem je predstavljenih 22 filmov, poleg tega pa napovedujejo tudi filme, ki bodo končani spomladi. Med filmi je deset igranih, štirje dokumentarci, šest animiranih in dva eksperimentalna.

SFC je izdal katalog kratkih filmov Shorts 2018, v katerem je predstavljenih 22 filmov

Še v času Jugoslavije je na naših tleh nastajalo veliko kratkih filmov, med njimi Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk (Gratinirani mozak Pupilije Ferkeverk,1970), kultni film Zdravi ljudje za razvedrilo (Zdravi ljudi za razonodu, 1974) in še marsikateri drugi. Eden izmed bolj uspešnih je bil Hop, Skip & Jump, režiserja Srdjana Vuletića, ki je prejel nagrado za najboljši kratki film v sekciji Panorame. V tekmovalnem programu beneškega festivala je bil prikazan film Srce je kos mesa Jana Cvitkoviča. Najuspešnejši med njimi pa je vsekakor bil animirani film Špele Čadež Boles (2013), ki je pobral več kot 40 nagrad na festivalih.

Mednarodni festival kratkega filma v Clermont Ferrandu je največji mednarodni filmski festival, posvečen kratkemu filmu in je drugi največji filmski festival v Franciji. Prav tako je na festivalu pripravljena začasna filmska šola, L’Atelier, v okviru katere se lahko obiskovalci festivala naučijo umetnosti filmskega ustvarjanja od izkušenih in uveljavljenih mentorjev.