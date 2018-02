Klemen Slakonja bo Župnik

V satirični drami Hlapci nas je navduševal pokojni Jernej Šugman, zdaj bo njegovo mesto prevzel Klemen Slakonja

Po nepričakovani smrti televizijske in filmske ikone Jerneja Šugmana, ki je umrl v 49. letu starosti zaradi srčne kapi, se je predstava začasno ustavila, zdaj pa si boste uprizoritev Hlapci lahko ponovno ogledali 19. februarja. V vlogi Župnika, ki ga je prej upodabljal Šugman, bomo zdaj gledali Klemna Slakonjo, ki nas je navdušil v filmu Osebna prtljaga, v igri Županova Micka in kot imitator mnogih znanih osebnosti.

Klemen Slakonja v vlogi Župnika

© Peter Uhan

Ni pa to edina zamenjava. Poslavlja se Rok Prašnikar, ki bo vlogo Drugega delavca prepustil Gregorju Podričniku, Timon Šturbej pa bo igral Mladeniča v alternaciji s Timotejem Novakovićem. Igralska zasedba se sicer ne bo spremenila: Tadej Toš, Marko Mandić, Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, Nina Ivanišin, Pia Zemljič, Barbara Cerar, Boris Mihalj, Urban Kuntarič, Valter Dragan, Doroteja Nadrah, Petra Govc, Aljaž Jovanović, Iva Babić, Rok Vihar, Vanja Plut, Matic Valič, Sara Dirnbek, Blaž Popovski, Veronika Drolc, Gorazd Logar, Matija Rozman, Vojko Zidar in Barbara Žefran.

Drama Hlapci se na odre vrača 19. februarja.

Hlapci je satirična drama Ivana Cankarja, prvič objavljena leta 1910. Prvič so jo uprizorili leta 1919 v Trstu, deset let po tem, ko je bila napisana in leto dni po Cankarjevi smrti. Do danes je doživela že več kot dvajset odrskih uprizoritev. Hlapci veljajo za eno najpomembnejših dram, saj obravnava problem slovenskega naroda v zgodnjih 20. letih. Govori o učitelju Jermanu, ki se ne želi podrediti novemu redu in mora zato prevzeti slabše delovno mesto. Satirično dramo zamenjajo tragični toni, saj se glavni junak sooči s smrtjo bližnje osebe. Vsaka oseba predstavlja pomembno ozadje, saj je Ivan Cankar pisal Hlapce po svojih izkušnjah.

E0vL6vQyA9Q