Berlusconi migrante označil za bombo, ki bo eksplodirala

Nekdanji premier Italije Silvio Berlusconi se s populističnimi in nestrpnimi izjavami pripravlja na prihajajoče volitve

Silvio Berlusconi je včeraj v intervjuju za televiziji Canale 5 izjavil, da je v Italiji zdaj več kot 600.000 nezakonitih migrantov in da je to bomba, ki bo eksplodirala. S tem je komentiral napad, ki se je zgodil blizu kraja Macerata, ko je moški iz vozečega avtomobila s polavtomatsko pištolo streljal in ranil enajst temnopoltih ljudi. Napadalec Luca Treini je napad priznal, pred aretacijo pa se je ogrnil v italijansko zastavo. Napadalec je na lanskih regionalnih volitvah v deželi Marke kandidiral na listi protipriseljenske in protievropske stranke Severna liga. V njegovem stanovanju so našli izvod knjige Mein Kampf, avtobiografijo nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja in veliko nacističnih simbolov. Vzrok za streljanje naj bi bil umor 18-letne Pamele Mastropietro, ki so jo razkosano našli v dveh kovčkih. V povezavi s smrtjo so aretirali nigerijskega prebežnika, ki mu je bila lani zavrnjena prošnja za azil, a je vseeno ostal v Italiji.

Migranti, ki jim pomagajo prostovoljci

© Flickr

600.000 migrantom so zavrnili bivanje v Italiji, a so ostali in zdaj delajo občasna dela, veliko žensk pa je bilo prisiljenih v prostitucijo. Ostaja še 200.000 ljudi, ki čakajo odobritev azila.

Še mesec dni pa loči Italijo do parlamentarnih volitev, na katerih bo pomembno vlogo igrala prav migrantska politika. Silvio Berlusconi vodi desnosredinsko zavezništvo Naprej Italija, ki velja za favoritko na volitvah. Njegove besede močno spominjajo na besede Mattea Salvinija, voditelja Lige, ki je pred kratkim izjavil, da bi izselil pol milijona migrantov, če bi bil izbran za premierja. V intervjuju za televizijo La 7 je izjavil: "V Italiji je treba spoštovati pravila. Migrante brez dovoljenja za bivanje, ki se preživljajo s preprodajo drog, bi bilo treba izgnati. Problem niso migracije same po sebi, ampak nezakonite migracije. Zaradi zadnje vlade je v Italijo prišlo 800.000 migrantov. Želim si Italije, v kateri se lahko v miru živi in dela."

Na parlamentarnih volitvah v Italiji bo pomembno vlogo igrala migrantska politika.

V Italiji pa sovraštva do tujcev ni konec. 200 aktivistov zavezništva Naprej Italija je posadilo drevesa severno od Rima, da bi se odpravila škoda na plantažah iglavcev, ki jih označujejo črke DUX – latinsko za "Duce", poklon Benitu Mussoliniju. Fašistični voditelj je vladal Italiji z železno roko od leta 1922, ko je postal predsednik vlade, do leta 1945, ko se je končala 2. svetovna vojna.

PJGQo7X7-5c