Zadnja razstava iz cikla Pazi, sveža grafika!

Zaključek cikla razstav vTAM-TAMovi Ulični galeriji, ki je z izborom umetnikov in del opozarjal na sodobno tiskano umetnost.

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi v Ljubljani bodo danes, 6. februarja ob 17.00 odprli dvanajsto razstavo iz cikla Pazi, sveža grafika!, ki sta jih skupaj pripravila MGLC in TAM TAM. Na zadnji razstavi se bo predstavil Mladinin sodelavec Ivian Kan-Mujezinović s projektom Interferenca 3/1.

Ivian Kan Mujezinović, oblikovalec, fotograf, član oblikovalske skupnosti Grupa Ee, basist in vokalist glasbene skupine Čao Portorož. Je dobitnik mnogih pohval in strokovnih nagrad za celostne oblikovalske rešitve, med katerimi izstopa oblikovanje publikacij (dobitnik nagrade za najbolje oblikovano publikacijo na 8. bienalu slovenskega oblikovanja – Brumen, 2017). S svojimi kreativnimi oblikovalskimi in grafičnimi rešitvami si prizadeva za drzen, odprt, inovativen in preprost oblikovalski pristop, s katerim stremi k boljši prepoznavnosti in berljivosti vsebin še posebno na področju kulture, saj sodeluje s številnimi slovenskimi kulturnimi ustanovami.

V projektu Pazi, sveža grafika! so se predstavili: Matjaž Wenzel, Mina Fina, Tadej Vaukman, tandem LEALUDVIK, skupina freštreš, Jaka Babnik, Borut Krajnc, Nejc Korenič, tandem Pri zlatem stegnu (Nataša in Katja Skušek), Tanja Radež in Katja Felle.