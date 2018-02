Makedonija, kraj nesrečnega imena

Četrtstoletni spor med Atenami in Skopjem še vedno traja, saj se državi ne moreta zediniti, kateri pripada ime Makedonija

Čeprav je Makedonija mlada država, ki je postala neodvisna leta 1991, segajo njene korenine globoko v zgodovino. Ime Makedonija je pravzaprav eno najstarejših preživelih imen držav na kontinentu Evrope. Republika Makedonija je locirana v centru južnega Balkana, severno od antične Grčije, vzhodno od Ilirije in zahodno od Trakije. Izvorno je bilo antično kraljestvo Makedonija majhen del sedanje istoimenske grške province, po razpadu Jugoslavije pa je bila v Združene narode sprejeta kot Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM).

Makedonski premier, Zoran Zaev

Ko leta 1903 niso dosegli neodvisnosti, so bili Makedonci prepuščeni novim mojstrom. Grčija je prevzela največjo južno polovico Makedonije (Egejsko Makedonijo) in jo preimenovala v severno Grčijo; Bolgarija je priložila Pirinsko regijo in ukinila makedonsko ime, Srbija pa je prevzela vardarsko pokrajino in jo preimenovala v "Južno Srbijo". Tako se je začela politika asimilacije, saj so sosednje države izkrivljale geografsko, naravno in etnično enotnost Makedonije. Srbi v Vardarju so Makedonce označevali z imenom "Južni Srbi", v Egejski Makedoniji so jih Grki označevali kot "slavonske Grke", in z drugimi žaljivimi imeni. V Pirinski regiji pa so Makedonce imenovali Bolgari.

Grčija želi izkoreniniti makedonska imena vasi, mest, rek in jezer v Egejski Makedoniji.

Od leta 1913 si Grčija prizadeva izkoreniniti domača makedonska imena vasi, mest, rek in jezer v Egejski Makedoniji. Zato so zahtevali, da si Makedonija izbere ime, ki ga ni mogoče prevesti v druge jezike, kot na primer Pakistan, Uzbekistan, Kazahstan itd. Makedonski premier Zoran Zaev je sporočil, da so letališče preimenovali v letališče Aleksandra Velikega, prav tako so preimenovali tudi avtocesto, ki povezuje sever in jug države v avtocesto prijateljstva. V Atenah se bojijo, da bi Makedonija v primeru odobritve imena, zahtevala ozemlja na severu Grčije, zato temu močno nasprotujejo. Pri reševanju spora pomaga posebni odposlanec OZN Matthew Nimetz. V sporu je do zdaj krajši konec potegnila Makedonija, saj ji Atene blokirajo vstop v EU in NATO a je kljub temu državo z imenom Makedonija priznalo že več kot 100 držav, med njimi ZDA, Rusija in Kanada.

21. januarja se je na ulicah Soluna zbralo 50.000 protestnikov, ki nasprotujejo uporabi besede Makedonija pri oblikovanju novega imena makedonske države. Premier Zaev sicer pravi da bi naj bil spor z Grčijo rešen najkasneje do junija.