Splet, prijatelj in sovražnik otrok

Danes je 6. februar, dan varne rabe interneta, ki ima letos slogan »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj«

© Lars Plougmann / Flickr

Danes ljudje množično uporabljamo internet, ampak kar tretjino uporabnikov predstavljajo otroci. UNICEF opozarja na to, da bi bilo treba dostop do spleta omogočiti vsem otrokom sveta, saj jim bo to pomagalo pri izobrazbi, pri razvoju, sklepanju prijateljstev in spoznavanju novih vsebin. Hkrati nas želijo opozoriti na nevarnosti, ki prežijo na nas pri nepravilni rabi interneta. Splet se lahko uporablja precej nenadzorovano in brez nobene kontrole, kar lahko povzroči zelo neprijetne posledice. Spletna omrežja kot so temni splet (Dark web) in kriptovalute lahko povzročijo najhujše oblike zlorab, otroci med seboj komunicirajo skrajno nespoštljivo, pojavlja se cyberbullying oziroma spletno nasilje. Potrebno je omogočiti dostop do spleta vsem a hkrati poskrbeti za varen dostop. Pomembno je, da otroci, ki živijo v državah tretjega sveta niso prikrajšani za uporabo interneta in jim to skušamo čimbolj približati.

Splet vsak dan obišče 175.000 otrok in vsak od njih pusti svoj »digitalni odtis«.

Ob dnevu varne rabe interneta, skuša UNICEF približati otrokom odgovorno uporabo spleta, predvsem spoštljivo, varno in previdno. Vsak dan obišče splet 175.000 otrok, kar pomeni da vsak od njih pusti na internetu svoj »digitalni odtis«. Zato je izredno pomembno, da pri ustvarjanju varnega interneta sodelujejo tudi starši, otrok sam, učitelji, svetovalci itd. UNICEF poziva tudi zasebni sektor in vlado naj si prizadevajo za večjo zaščito osebnih podatkov otrok, spodbujanju digitalne pismenosti, uveljavljanju etičnih standardov o podatkih in zasebnosti, ki ščitijo otroke na spletu. Ključno je, da premislimo kaj objavljamo, kako komuniciramo, nestrpnosti in sovraštva pa ne toleriramo.