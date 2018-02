V ritmih flamenka

Ljubljana bo med 9. in 13. februarjem v znamenju prvega festivala flamenka, ki je nastal v sodelovanju z nizozemskim festivalom Flamenko bienale.

Rocio Molina

V Cankarjevem domu bo od 9. do 13. februarja potekal mednarodni bienalni festival flamenka Bi flamenko, ki je nastal v sodelovanju z nizozemskim festivalom Flamenko bienale. Na festivalu se bo tradicija mešala s sodobnim, z urbanim, klasični flamenko koraki se bodo združevali z modernimi plesnimi, elektronski biti bodo posegli v utečene melodije klasičnih inštrumentov, arabski in afriški ritmi se bodo prepletali z mediteranskim temperamentom.

Osrednja gostja festivala bo trenutno največja zvezda flamenka, plesalka in koreografinja Rocío Molina, ki se bo predstavila s projektom Padec iz raja, temperamentno in z vrhunskim plesom začinjeno zgodbo, v kateri se mešajo tradicionalni koraki flamenka, električne kitare, rockovski bobni, petje jeznih moških ter ples občutljive in izjemne ženske. Izhodišče projekta, ki je Rocío Molina izstrelil med zvezde sodobnega flamenka, na prvi pogled ni značilno za omenjeno zvrst. Teme preizpraševanja razmerja spolnih vlog, problematike ženskosti in načrtnega spodkopavanja stereotipov se v flamenku redko pojavljajo.

V duetu z naslovom Naravnost ven se plesalka Sara Cano in pevec Alberto Fuentes podajata na neizčrpno potovanje po različnih plesnih tradicijah, od Azije do Južne Amerike, vse skupaj pa zgostita v enkraten in redko ponovljiv odrski utrip. Projekt Bagatela odlične plesalke Ane Morales je zlitje elektronske glasbe in sodobnega flamenka, v katerem tradicionalne inštrumente zamenjajo računalniško programirane zvočne krajine.

Na festivalu se bo s premiero projekta Firebird, križanca metalskega koncerta in flamenko koreografije, začinjenega s performativnimi vložki, predstavil tudi domači ustvarjalni tandem plesalke in performerke Ane Predin Pandur ter glasbenika Gianija Poposkega, pevca metal skupine Noctiferia.

V glasbenem delu se bodo predstavile zasedbe, ki spajajo tradicionalni flamenko s prvinami jazza in perzijske klasične glasbe. Projekt Qasida v kateri sta se združila mlada seviljska kantaora Rosario "La Tremendito" in njen iranski kolega Mohammad Motamedi, preučuje korenine flamenka v raznovrstnih poetičnih pesmih in improvizacijah Motamedija, vzhajajoče zvezde perzijske klasične glasbe, ki v rahločutnih baladah spaja novosti in stoletno tradicijo.

Na uvodni večer festivala bo nastopil Diego Carrasco Family Band. Diago Carrasco za petje pomeni isto kakor Israel Galvan za flamenko ples, pod njegovim vodstvom je cela generacija umetnikov flamenko pripeljala v jazz, pop in rock, ne da bi pri tem trpela tradicija. Fenomen jazz flamenka, glasbenik Alfonso Aroca, ki bo festival tudi zaključil, je flamenko popeljal v globine jazza.

Festival pa bodo pospremile filmske projekcije, plesne delavnice tradicionalnega in sodobnega flamenka z Ano Morales, pogovori z ustvarjalci in druženja v Klubu CD.