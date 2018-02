Ukinitev zimskega in poletnega časa v Evropi?

Jutri bo znano stališče Evropskega parlamenta glede ukinitve premikanja ure na zimski in poletni čas

© Pixabay / Tumisu

Poslanci Evropskega parlamenta (EP) bodo jutri razpravljali o ukinitvi prestavljanja ure na zimski in poletni čas. Na mizi imajo dva predloga. Po prvem bi najprej izvedli raziskavo o učinkih in se nato odločili za ukinitev. Po drugem bi poletni čas najprej ukinili, pa potem izvedli raziskavo, poroča die Presse. Evropski poslanec iz Avstrije v največji politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP) Heinz Becker vidi možnost, da poslanci podprejo ukinitev, saj je bilo narejenih veliko študij, ki potrjujejo škodljive vplive prestavljanja ure na zdravje. Poslanka Karin Kadenbach, ki je članica druge največje politične skupine Socialisti in demokrati (S&D), dodaja, da tudi prihranki energije niso ugotovljeni.

Becker še dodaja, da prizadevanja za spremembo evropske direktive, ki je podlaga za prestavljanje ure na zimski in poletni čas, kažejo, kako težko je v EU odpraviti nekaj, kar je sprejeto. Veliko je študij in raziskav, ki dokazujejo, da prestavljanje ure povzroča velike težave. Med drugim navajajo, da se takoj po prestavitvi ure v cestnem prometu zgodi za 30 odstotkov več prometnih nesreč, gospodarstvo pa prestavitev ure stane do 100 milijard evrov. Tudi Karin Kadenbach pravi, da prestavljanje ure ne prinaša nikakršnega veselja.

Oba evropska poslanca iz Avstrije se tudi strinjata, da je na ravni EU treba ohraniti enotno ureditev, zato ne pride v poštev, da bi nekatere članice prestavljanje ure ohranile, druge pa bi ga ukinile oziroma, da bi nekatere članice izbrale zimski čas, nekatere pa poletnega.

Evropski poslanec z Irske Sean Kelly po poročanju Newstalk.com razlaga, da bi odločitev evropskega parlamenta, da je treba premikanje ure ukiniti, pomenila pritisk na evropsko komisijo, da pripravi predlog za spremembo sedanjega sistema oziroma veljavne direktive. Nekatere članice EU, kot so Finska, Poljska in Estonija, so že jasno povedale, da hočejo prestavljanje ure na poletni in zimski čas ukiniti, a to je počasen proces.

Na ravni EU bo treba ohraniti enotno ureditev, zato ne pride v poštev, da bi nekatere članice prestavljanje ure ohranile, druge pa bi ga ukinile oziroma, da bi nekatere članice izbrale zimski čas, nekatere pa poletnega.

Poslanci bodo o predlogih za spremembe odločali na podlagi ugotovitev raziskave, ki je bila oktobra lani narejena po naročilu Evropskega parlamenta. Ta je pokazala, da so prihranki zaradi manjše rabe luči »marginalni«, kajti, kar se prihrani pri razsvetljavi, se porabi pri ogrevanju. Omenjena študija je prav tako pokazala, da so negativni učinki na zdravje »hujši«, kot je veljalo do zdaj.

Raziskovalci prav tako navajajo, da odprava direktive o poletnem času ne bi avtomatsko ukinila poletnega časa v EU, odpravila bi samo enotno ureditev za vso EU in pristojnost za odločanje vrnila državam članicam. Vsaka država članica bi se v tem primeru lahko sama odločala, kateri čas bo imela. Odločitev za prevzem poletnega časa vse leto, bi potegnila s seboj tudi potrebo po spremembi časovne cone.

Finska je januarja v Bruselj poslala zahtevo za ukinitev poletnega časa, poroča Times of Malta. Pri Evropski komisiji je naletela na hladen odziv. Tam pojasnjujejo, da pregled direktive iz leta 2001 še ni končan. Študija, ki je bila leta 2014 izvedena po naročilu Evropske komisije, je pokazala, da velika večina držav članic želi ohraniti sedanji sistem premikanja ure.

Študija, ki je bila leta 2014 izvedena po naročilu Evropske komisije, je pokazala, da velika večina držav članic želi ohraniti sedanji sistem premikanja ure.

Finci, kjer imajo decembra manj kot šest ur dnevne svetlobe, s tem sistemom niso zadovoljni. Peticijo, da premikanje ure slabo vpliva na spanje in delo, kar lahko povzroča na dolgi rok zdravstvene probleme, je podpiralo več kot 70 tisoč ljudi. Z njimi se strinja tudi vlada, ki je Bruslju predlagala ukinitev poletnega časa. Finska vlada meni, da bi se morale članice EU skupaj odločiti, ali bi uporabljale vse leto zimski ali poletni čas.