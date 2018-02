Prvi Britanci naj bi bili temnopolti

Prvi prebivalci današnje Velike Britanije naj bi imeli temno, skoraj črno polt in modre oči, ugotavljajo britanski znanstveniki na podlagi raziskave DNK okostja človeka, ki je živel pred več kot 10.000 leti

Cheddar Man. Rekonstrukcija temnopoltega prvoselca na ozemlju Velike Britanije.

Znanstveniki londonskega Prirodoslovnega muzeja so analizirali zapis DNK iz skoraj celotnega okostja t. i. moškega iz Cheddarja, ki so ga našli v neki jami v soteski Cheddar na jugozahodu Anglije leta 1903. "Moški iz Cheddarja je bil mezolitski lovec in nabiralec, že povsem moderni človek, imel pa je temno polt in modre oči," so objavili. Visok je bil okoli 166 centimetrov, najverjetneje pa je umrl v 20. letih svoje starosti.

"Doslej smo vseskozi domnevali, da so se ljudje ob prihodu v Evropo pred okoli 45.000 leti zelo hitro prilagodili in razvili svetlo polt," je povedal eden od raziskovalcev pri projektu Tom Booth. "Svetlejša polt je boljša za absorpcijo UV svetlobe in pomaga ljudem pri izgubi vitamina D na območjih, kjer je manj sončne svetlobe," je še razložil.

A raziskave genetskega materiala moža iz Cheddarja so pokazale, da ima markerje pigmentacije kože podobne tistim, ki jih imajo ljudje v Podsaharski Afriki, je še povedal Booth.

Moški iz Cheddarja tako več kot očitno načenja pričakovanja, kakšne genetske značilnosti gredo skupaj. "Očitno so svetlejše oči prišle v Evropo precej prej kot svetla koža ali svetli lasje. Ti so se pojavili šele po začetku kmetovanja, je še dejal Booth.

"Nas pa to več kot očitno opozarja, da ne smemo predvidevati, kako so bili ljudje videti v preteklosti, glede na to, kako so videti v sedanjosti," je še dodal angleški znanstvenik.

