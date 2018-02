Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo bienalno razstavo Društva oblikovalcev Slovenije O...oblikovanje! Med vizijo in realnostjo, koncert legendarne skupine Plavi orkestar, film O telesu in duši, v klavnico postavljeno ljubezensko zgodbo v režiji Ildiko Enyedi, premiero drame Vinka Möderndorferja Fant, dekle in gospod, ki je bila lani nominirana za Grumovo nagrado.

Četrtek, 15. februar

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo intermedijske umetnice Robertine Šebjanič z naslovom Piscis ludicrous / Zamaknjeni pogled (Ligofilija). V video eseju z več vidikov predstavlja nečloveški subjekt – mehiškega salamandra aksolotla; bodisi kot vrsto, ki se spopada z izumrtjem v svojem naravnem okolju; bodisi kot predmet znanstvenih raziskav. Umetnica v svojih delih prepleta umetnost z znanostjo in tehnologijo. Zadnja leta raziskuje predvsem žive sisteme, svoje umetniško-raziskovalne procese pa običajno izoblikuje v avdiovizualne performanse, zvočna dela in kompleksne potopitvene instalacije. Pred odprtjem bo potekal pogovor z umetnico, ki ga bo vodila Ida Hiršenfelder.

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 19.30 odprli bienalno razstavo Društva oblikovalcev Slovenije O...oblikovanje! Med vizijo in realnostjo, ki predstavlja izbor oblikovalskih del, nastalih v zadnjih dveh letih na področju oblikovanja vidnih sporočil, produktnega in unikatnega oblikovanja. Koncept razstave je zasnovan kot vmesno polje med oblikovasko vizijo in njeno realnostjo, ki jih kot posamezniki ali kot stroka doživljamo v današnjem prostoru in času – med posameznikom in oblikovalsko politiko, ali drugače, nekje na razpotju med vizijo in realnostjo. Zasnova koncepta: Danijela Grgić, Mateja Panter, dr. Petra Bole

Nataša Šušteršič Plotajs: Keramika(2017)

V Areni Stožice Ljubljana bo ob 20.00 v okviru turneje Everblue nastopila legendarna skupina Plavi orkestar.

dD7_OZCEJmQ

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Ane Čigon z naslovom Mesta prevare - video instalacija o distopični teoriji zarote skozi utopične mestne vedute.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila hrvaška zasedba Punčke, ki se sprehaja med različnimi odtenki indie popa, s prizvokom punk rocka, post punka, pa tudi grunga.

sJZZmwLMiFw

Petek, 16. februar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 projekcija filma O telesu in duši, v klavnico postavljena ljubezenska zgodba z izrazitim vizualnim pečatom, ki raziskuje povezavo med telesno in čustveno odtujenostjo. Režija: Ildiko Enyedi, na ogled do 25. februarja.

aS6mv_rN6bU

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera provokativne in komične igre Mučenik, enega najuspešnejših sodobnih nemških dramatikov Mariusa von Mayenburga. Drama je sestavljena iz 27 kratkih prizorov, ki osvetljujejo versko obsedenost najstnika Benjamina, ki s svojimi novimi ekstremistični pogledi bega svojo mamo, terorizira učitelje in sošolce ter je skrajno naporen za svojo okolico. Režija: Boris Kobal

© Jaka Babnik/SLG Celje

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ameriška post punk zasedba Sextile, ki je od nastanka leta 2015 stalnica losangeleškega undergrounda. Za ogrevanje bo poskrbel hrvaški elektro rock duo Plastic Knives.

2Cu2HIe0hg4

Na Malem odru SNG Maribor bo ob 20.00 premiera drame Vinka Möderndorferja Fant, dekle in gospod, ki je bila lani nominirana za Grumovo nagrado. V njej spremljamo gledališko delavnico, v kateri pa se odpirajo tudi vprašanja iz osebnega življenja obeh mladih študentov, njuna travmatična doživetja in načini reševanja samega sebe, prek teh pa strahovi, nemoč in želja po uspehu, ki so lastni današnji generaciji mladih. Na drugi strani pa zrela izkušnja, ki se dvoumno meša s cinizmom in z manipulativnostjo učitelja, ki tudi sam niha med razočaranjem in vero v umetnost. Režija: Mateja Kokol

© Damjan Švarc

Sobota, 17. februar

V MIKK Murska Sobota bo ob 21.00 nastopil madžarski trio Jü, ki igra mešanico psihedeličnega heavy noise rocka in power jazza. Kot predskupina bo nastopil lendavski hevy stoner kvartet Eyecontact.

cSk3jy--O6c