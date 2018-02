Je eden največjih pisateljev prepisoval?

Programska oprema za plagiatorstvo, ki je bila uporabljena za preverjanje študentskih esejev za kopirano delo, je odkrila neobjavljen rokopis iz leta 1567 kot možen vir za več kot 20 odlomkov iz iger Williama Shakespeara

Dennis McCarthy, kompozitor za film in televizijo, in June Schlueter, profesorica na univerzi LaFayette, sta s pomočjo detektorja za plagiate, WCopyfind odkrila možnost, da je William Shakespeare, eden največjih pisateljev prepisoval svoja dela. Časnik The Guardian poroča, da je še neobjavljen rokopis Georga Northa A Brief Discourse of Rebellion, about the dangers of rebelling against the king (Kratka razprava o uporu in o nevarnostih upora proti kralju), močno podoben par Shakespearovim delom, med drugimi Macbethovo primerjanje pasem z različnimi razredi ljudi in prerokbo o Kralju Learu.

Naslovnica tragedije Kralj Lear, ki jo je leta 1605/1606 napisal William Shakespare

© Wikipedia

"Do zdaj še noben akademik ni preučeval rokopisa in mislimo da je bil zelo malo bran. Najina analiza je pokazala, da rokopis ni samo najbolj vplivni izvirni tekst, ampak očitno tudi nekopiran dokument, ki je imel velik vpliv na Shakespearjeva dela. Glede na kakšno število predstav, scen in in odlomkov je rokopis vplival, bi lahko rekli, da je presegel vse druge znane Shakespearjeve vire, razen morda kronike Edwarda Holla in Plutarhovih Vzporednih življenjepisov," sta Dennis McCarthy in June Schlueter zapisala v po rokopisu izdani istoimenski knjigi, ki bo izšla februarja letos, v sodelovanju z britansko knjižnico.

Neobjavljen rokopis Georga Northa je močno podoben Shakespearjevim delom, med drugimi Macbethu in Kralju Learu.

Primer podobnega odlomka bi bil monolog vojvode Gloucestera v Richardu III. Akademiki so ugotovili, da je programska oprema zaznala "tesno povezavo istih osmih izrazov: steklo, razmerje, pravica, značilnost, deformiranost, svet, senca, narava". Dennis McCarthy in June Schlueter nista našla nobenega drugega dela, ki bi vseboval enakih osem besed v enem odlomku, sestavljenem iz 200 besed. Iste besede pa je v zaporedju Shakespeare uporabil kar 92-krat, George North pa 77-krat. V intervjuju za The Independent sta povedala, da je možnost da Shakespare te besede uporabi po naključju, ena proti miljardi. A ne glede na to je Shakespeare še vedno eden največjih pisateljev na svetu, ki je izdal zavidiljivo število del.

"Novi viri za Shakespearjova dela se ne pojavljajo vsak dan. To je resnično pomembno delo, ki še ni bilo preučeno ali objavljeno. Seznam odlomkov, za katere je bil vir delo Georga Northa, je impresiven," je dejal David Bevington, profesor na univerzi v Chicagu, v intervjuju za The Telegraph.