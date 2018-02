Slovo slavnega igralca in nenavadna ljubezenska zgodba

Od 22. februarja dalje bo rednem sporedu kinematografov na ogled film Fantomska nit, ki je nominiran za šest oskarjev. V njem se režiser Paul Thomas Anderson podaja v svet mode petdesetih let prejšnjega stoletja, v glavni vlogi pa nastopa oskarjevec Daniel Day-Lewis, ki s tem filmom zaključuje svojo igralsko kariero.

Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) je ugleden modni oblikovalec, ki skupaj s sestro Cyril (Lesley Manville) vodi modno hišo The House of Woodcock, v kateri se oblači londonska aristokracija 50. let. Njihove stranke so smetana takratne družbe - ne manjka ne filmskih zvezdnic in kraljevih dostojanstvenikov, kot tudi bogatih dedinj in ostalih petičnih dam izbranega okusa. Ženske prihajajo in odhajajo iz Reynoldsovega življenja - zapriseženemu samcu dajejo navdih in prijetno družbo. Vse dokler mu poti ne prekriža mlada in odločna Alma (Vicky Krieps), ki kmalu postane njegova ljubimka in muza. Čeprav je modni oblikovalec že prestopil prag zrelih let je ljubezen tista, ki zmoti in pretrese njegovo utečeno in previdno ukrojeno samsko življenje.

Po besedah režiserja "ne gre za običajno ljubezensko zgodbo, ampak za nekaj bolj nenavadnega. Veliko režiserjev je že skušalo poustvariti Hitchcockovo Rebecco, pa jim je spodletelo. A tokrat gre za drugačno zgodbo. Sem velik ljubitelj razkošnih gotskih romanc, kakršne so snemali stari mojstri. Pri teh ljubezenskih zgodbah mi je neizmerno všeč, da so tako napete. Ljubezenska zgodba z dobro mero suspenza je imenitna kombinacija. Danielu Day-Lewisu sem sam predlagal ponovno sodelovanje, saj sva bila oba navdušena nad prejšnjim filmom Tekla bo kri. Vselej je malce tvegano, ko skušaš ponoviti nekaj dobrega, a zdelo se mi je noro, da ne bi izrabil te priložnosti. Pisanje scenarija je bilo, iskreno povedano, najino skupno delo. Karkoli sem napisal, sem mu dal nemudoma v branje. Namesto da bi se odmaknil, napisal scenarij in ga skušal z njim očarati, sva sodelovala pri vsakem koraku, kar mi je bilo v veliko pomoč pri snovanju zgodbe in lika. Hkrati pa je bilo tudi izjemno praktično, saj je Danielu omogočilo dovolj časa, da se pripravi in nauči vsega tistega, kar mora igralec znati, da bi lahko odigral damskega krojača."

Paul Thomas Anderson je po dveh semestrih angleščine na Emerson Collegeu in le dveh dneh na Univerzi v New Yorku začel svojo kariero kot filmski samouk. Pozornost je pritegnil na festivalu Sundance leta 1993 s kratkim nizkoproračunskim filmom Cigarettes & Coffee in s celovečernim prvencem Hard Eight, ki je bil tri leta kasneje izbran v cansko sekcijo Posebni pogled. Odločilen preboj mu je prinesel film Vroče noči (1997), ki je bil nominiran za tri oskarje. Tri nominacije Ameriške filmske akademije si je prislužil tudi njegov naslednji film, Magnolija (1999). Leta 2002 je za romantično komedijo Pijani od ljubezni (Punch-Drunk Love) iz Cannesa odnesel nagrado za najboljšo režijo, njegov naslednji film Tekla bo kri (2007), ki so ga številni kritiki razglasili za enega najboljših filmov desetletja, pa je bil nagrajen z oskarjem za najboljšega igralca Daniela Day-Lewisa in najboljšo fotografijo. Sledil je večkrat nagrajeni in kritiško opevani Gospodar (2012) z Joaquinom Phoenixom in Philipom Seymourjem Hoffmanom v glavnih vlogah. Dve nominaciji za oskarja je nato požela še detektivka Skrivna pregreha (2014). Fantomska nit je režiserjev osmi celovečerni film in drugo sodelovanje z britanskim igralcem Danielom Day-Lewisom.

