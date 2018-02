SDS padla na tretje mesto

Stranki Janeza Janše sodeč po najnovejši javnomnenjski anketi o prihajajočih volitvah ne kaže najbolje

1. Marjan Šarec, 2. Dejan Židan (SD), 3. Janez Janša (SDS)

Volivci štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami največji delež glasov namenjajo Listi Marjana Šarca, in sicer 19,5 odstotka. Drugo največje število glasov bi dobila stranka SD (13,1 odstotka), na tretjem mestu pa bi bila z 11,4 odstotka SDS. Tako je pokazala najnovejša anketa časnika Delo.

Prvim trem omenjenim strankam sledijo SMC s 7,8-odstotno, Levica s 5,5-odstotno, NSi s 5,3-odstotno in DeSUS s 3,5-odstotno podporo. Anketa je zaznala tudi Stranko Alenke Bratušek (1,7-odstotka), Zelene Slovenije (1,6 odstotka), Jelinčičevo SNS (1,5 odstotka) in Dobovškovo Dobro državo (1,5 odstotka).

Katero drugo stranko bi volilo 5,6 odstotka, nobene pa 5,2 odstotka vprašanih. Volitev se ne bi udeležilo 10,5 odstotka anketiranih, 6,3 odstotka pa jih je bilo neodločenih.

Lista Marjana Šarca je v tokratnem merjenju prejela sedem odstotnih točk več kot januarja. SD je svoj rezultat izboljšala za dobre pol odstotne točke, medtem ko ga je SDS poslabšala za štiri odstotne točke, kar je najslabši rezultat v zadnjem letu. V časniku Delo ugotavljajo, da naj bi bil takšen upad podpore SDS predvsem posledica razkritja spornega posojila, ki ga je stranka najela pri Dijani Đuđić.

Odkar je v stranki NSi prišlo do zamenjave vodstva, se je njena podpora zmanjšala, a je Matej Tonin, njen novi vodja, zabeležil najvišji skok povprečne ocene navzgor.

Delo vlade anketirani tokrat ocenjujejo s srednjo oceno 2,56. Z njenim delom je zelo zadovoljen odstotek anketiranih, še 12,1 odstotka pa jih je zadovoljnih. Da so z njenim delom srednje zadovoljni, jih je odgovorilo 42,9 odstotka. Medtem jih 28,8 odstotka delo vlade ocenjuje kot negativno, 14,4 odstotka pa kot zelo negativno. 0,8 odstotka vprašanih je bilo neodločenih.

Delo Državnega zbora (DZ) kot zelo pozitivno ocenjuje 0,9 odstotka anketiranih, kot pozitivno pa 9,9 odstotka. Srednje zadovoljnih je 45,4 odstotka, za 31 odstotkov pa je delo DZ negativno. Kot zelo negativno njegovo delo ocenjuje 10,8 odstotka anketiranih, dva odstotka pa jih je ostalo neopredeljenih.

Na vrhu barometra priljubljenosti politikov ni sprememb, saj je predsednik republike Borut Pahor še vedno najbolj priljubljen politik, Šarec pa se je utrdil na drugem mestu. Od tretjega do petega mesta sledijo evropska komisarka Violeta Bulc, evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon in predsednik državnega zbora Milan Brglez.

Najbolj priljubljen politik v državi ostaja predsednik republike Borut Pahor, Marjan Šarec pa se je utrdil na drugem mestu.

Do desetega mesta so se zvrstili še kmetijski minister in predsednik SD Dejan Židan, vodja NSi Matej Tonin, evropska poslanka Romana Tomc, poslanec SD in podpredsednik DZ Matjaž Nemec ter evropski poslanec Igor Šoltes.

Spletno in telefonsko anketo je izvedel Delo Stik med 1. in 6. februarjem med 1009 vprašanimi.