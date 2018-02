Opozorilna stavka

V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

Stavka v UKC

© Borut Krajnc

Po policistih, ki so začeli stavkati v ponedeljek, so svoje nezadovoljstvo z dveurno opozorilno stavko danes izrazili zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. V okviru stavke, ki je potekala med 8. in 10. uro, v regijskih bolnišnicah, tudi ljubljanskem kliničnem centru, so pripravili shode zaposlenih, na katerih so predstavili svoje zahteve.

Za stavko so se skupaj odločili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Zahtevajo dvig plač, tako v okviru odprave plačnih anomalij, kot iz naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti. Ob tem pa pričakujejo tudi vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred sredino leta 2012, torej vrnitev osmih odstotkov, odvzetih v času varčevalnih ukrepov.

Njihove zahteve so tudi uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na praznik, v nedeljo in ponoči ter ustrezna ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Prav tako zahtevajo pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Koliko od skupno več kot 40.000 zaposlenih, kolikor jih je po sindikalnih podatkih na področju zdravstva in socialnega varstva, je dejansko sodelovalo v stavki, še ni povsem jasno. Del zaposlenih je namreč vključen v sindikate, ki v današnji stavki niso sodelovali, pa tudi sicer bo glede na zakonske omejitve, ki pri izvedbi stavke veljajo na področju zdravstva in socialnega varstva, dobršen del zaposlenih moral opravljati svoje delo.

V sindikatih so ob tem poudarili, da si ne želijo s stavko prizadeti bolnikov in oskrbovancev, za katere skrbijo pri svojem delu, saj je njihova stavka uperjena proti vladi. Če jih vlada ne bo jemala resno, pa napovedujejo zaostrovanje stavkovnih aktivnosti.