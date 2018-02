Nadnacionalni model, v katerem se pod skupnim krovom družijo različne identitete

V okviru platforme Future Architecture bosta v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani 15. in 16. februarja potekala ustvarjalna izmenjava in spoznavna konferenca

© Maksym Rokmaniko, Francesco Sebregondi, Enrico Zago, Melissa Frost

Future Architecture (FA) je prva vseevropska platforma arhitekturnih muzejev, festivalov in producentov, katere cilj je približati ideje o arhitekturi in prihodnosti mest širši javnosti. V okviru platforme bosta v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani 15. in 16. februarja potekala prvi dogodek ustvarjalna izmenjava in že tretja spoznavna konferenca. Ustvarjalna izmenjava (Creative Exchange) je evropsko srečanje ljubiteljev arthitekture in oblikovanja ter strokovnjakov s tega področja. Javni dogodek bo s predavanji, intervjuji, predstavitvami in koktajli omogočil srečanja ter interakcije med kulturniki, obetavnimi ustvarjalci in občinstvom.

"Naš cilj je prispevati k oblikovanju skladnejšega razvoja evropske družbe, njenega gospodarstva in življenjskega okolja. Vrsta kritičnih situacij, skozi katere se trenutno prebija EU, dodatno krepi pomen platforme kot odprtega nadnacionalnega modela, v katerem se pod skupnim krovom družijo različne identitete," pravi Matevž Čelik, vodja platforme.

Prvi dan dogodka bo v znamenju razprav Focus Talks, v okviru katerih bomo lahko prisluhnili programski direktorici inštituta Strelka Anastassii Smirnovi, arhitektu, teoretiku, kustosu in raziskovalnemu vodji Stephanu Trübyju ter Hanni Dencik Petersson, direktorici arhitekturnega trienala v Oslu, ki bo leta 2019 postal član platforme Future Architecture. Vse skupaj bo s provokativnim govorom "Brez prihodnosti = brez arhitekture!" zaokrožil poseben gost iz Hrvaške, filozof in politični aktivist Srećko Horvat, ki je izdal več kot deset knjig, ki so bile prevedene v več kot 15 jezikov. Redno objavlja v Guardianu, New York Timesu, Spieglu, Al Jazeeri in drugih vodilnih časnikih. Leta 2016 je nastopil v Al Jazeerinem dokumentarcu o Evropi. Je eden od ustanoviteljev Gibanja za demokracijo v Evropi 2025.

Na prvem sejmu Future Architecture bodo organizacije, kot so Royal Academy of Arts, Tbilisiski arhitekturni teden, Malteški teden oblikovanja in platforma Architectuul, ponudili vpogled v prihajajoče trende v arhitekturi in urbanizmu ter predstavili različne možnosti sodelovanja. Vrhunec sejma bodo pitch koktejli, kjer se bodo razstavljalci predstavili s kratkimi predstavitvami.

Na spoznavni konferenci (Matchmaking Conference), ki bo potekala v drugem delu programa, se bodo predstavili obetavni talenti, izbrani v okviru poziva za ideje 2018, in se z dvajsetimi člani platforme povezali pri ustvarjanju Evropskega arhitekturnega programa 2018. Spoznavna konferenca Future Architecture (Matchmaking Conference) bo predstavila izbrane obetavne ustvarjalce in tri prejemnike nagrade Fundacije Mies van der Rohe za nadarjene mlade arhitekte (Young Talent Architecture Award 2016).

Ustvarjalna izmenjava v Ljubljani bo obenem tudi začetek Evropskega arhitekturnega programa 2018 – niza medsebojno povezanih dejavnosti, ki bodo vključevale tri razstave, pet konferenc, štiri serije predavanj, delavnico, poletno šolo ter dejavnosti prototipiranja in založništva, odvijale pa se bodo v dvanajstih evropskih mestih. Platformo Future Architecture sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.