Kako reformirati status samozaposlenih v kulturi, da bo omogočal človeka vredno življenje?

Prvi pogovor o izzivih sindikalnega organiziranja v kulturi se bo odvil jutri, 15. februarja, ob 20.uri na Novi pošti

Lokacija: Nova pošta, Robbova 15, Ljubljana

Na uprizoritveni sceni se ustvarjalci že vrsto let soočajo s slabšanjem pogojev za delo in ustvarjanje. Na eni strani imamo obstoječe sindikate, stanovska društva in zagovorniške organizacije ter njihove številne pobude za izboljšanje stanja, na drugi pa ministrstvo, ki nenehno sprejema odločitve brez dialoga s strokovno javnostjo. Zato bodo prvi pogovor o izzivih sindikalnega organiziranja v kulturi izvedli že jutri ob 20. uri na Novi pošti, lokaciji, ki v zadnjih tednih postaja stična točka kritične kulturniške misli.

Na kakšen način, če sploh, lahko sindikati zastopajo umetniški prekariat in kakšne so njihove realne omejitve?

"Kako bi se morali organizirati, da bi skupaj zaustavili uničujoče trende zniževanja standarda dela in delovanja? Na kakšen način, če sploh, lahko sindikati zastopajo umetniški prekariat in kakšne so njihove realne omejitve? Kakšne so druge oblike povezovanja? Kaj bi morali zahtevati, da bi se stanje izboljšalo? Kako reformirati status samozaposlenih v kulturi, da bo omogočal človeka vredno življenje? S kom se samozaposleni v resnici pogajajo o pogojih svojega dela in kaj vse je treba urediti, da bo njihovo delo sploh mogoče?" so le ena od vprašanj, ki bodo zastavljena na pogovoru o sindikaliziranju prekariata s fokusom na uprizoritvenih umetnostih, na katerem bodo spregovorili predstavniki sindikatov, stanovskih društev in zagovorniških organizacij.

Sodelovali bodo Branimir Štrukelj (SVIZ – Sindikat za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo Slovenije), Denis Miklavčič (Glosa), Saša Pavček (ZDUS – Združenje dramskih umetnikov Slovenije), Marko Funkl (Sindikat prekarcev) in Tjaša Pureber (Društvo Asociacija). Okroglo mizo bo povezovala Kristina Božič, potekal pa bo na Robbovi ulici 15 v Ljubljani, v prostoru, ki ga programsko skupaj upravljata javni zavod Slovensko mladinsko gledališče (SMG) in nevladna organizacija Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost.