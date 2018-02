Ko najstnik najde Boga

Provokativna, komična in ostra igra o nevarnih pasteh vseh skrajnosti današnjega časa in o demokratično liberalni družbi, ki se sooči z verskim fanatizmom

© Jaka Babnik/SLG Celje

Na odru SLG Celje bodo 16. februarja ob 19.30 uprizorili dramo Mučenik, enega najuspešnejših in najbolj prodornih sodobnih nemških dramatikov Mariusa von Mayenburga v režiji Borisa Kobala. Subtilna in večplastna drama, ki norost in strast pubertete izenači z norostjo in strastjo verskega fanatizma in ekstremizma, kjer fundamentalizem trči v strpnost in politično korektnost, kjer provokacija sproži neslutene posledice.

V drami spremljamo problematičnega najstnika Benjamina, ki noče več na plavanje v šoli. Mama misli, da so krive droge ali težave s sprejemanjem lastnega telesa v najstniških letih. Potem odkrije, da je krivo Sveto pismo. Benjamin je našel vero, našel je Boga in plavanje v mešani skupini s puncami žali njegova verska čustva. Napove vojno pokvarjenosti in grešnosti. Učiteljica biologije se nekoliko nepremišljeno odzove na njegove provokacije in se z njim spusti v ideološko, moralno in filozofsko vojno z nepredvidljivimi posledicami.

Avtor kritično ost uperi na družino, šolo in cerkev in s tem kaže na nedelovanje celotnega družbenega sistema, ki ob Benjaminovih pritiskih odpove na vseh nivojih. Dramo Mučenik je Mayenburg napisal, ko se je v Evropi razširila islamofobija. Neosnovan strah se je v veliki meri hranil z zastrašujočimi citati iz Korana in z dejstvom, da del muslimanske tradicije sveti tekst razume kot dobesedni družbeni napotek.

"Drama Mučenik, napisana v strukturi filmskega scenarija, je sestavljena iz sedemindvajsetih kratkih prizorov, ki osvetljujejo Benjaminovo versko obsedenost. S svojimi ekstremističnimi pogledi bega svojo mamo, terorizira učitelje in sošolce, je skrajno naporen za svojo okolico, ki pod pritiski njegovih verskih pritiskov popusti. Šolski sistem se mu ukloni, ravnatelj celo kaznuje učiteljico, ki se edina spusti v neuspešen boj z Benjaminom, katehet se od njegovih dejanj bolj kot ne distancira, mati pa se v ključnih trenutkih, ko bi Benjamin moral prevzeti odgovornost za svoja dejanja, postavi na njegovo stran in ga brani. Sodobna liberalno demokratična družba se ne zna primerno odzvati na Benjaminov verski fanatizem, pri čemer gre predvsem za njegovo manifestacijo moči, kar pripelje do tragičnega konca. Benjamin je na koncu zmagovalec, družba je klecnila in se podredila njegovim zahtevam. Zato je Mayenburgova drama kritična slika sodobne družbe v vseh njenih segmentih. Odpovejo družina, šola in cerkev. Je provokativna, komična in ostra igra o nevarnih pasteh vseh skrajnosti današnjega časa in o demokratično liberalni družbi, ki se sooči z verskim fanatizmom," je v gledališkem listu zapisala dramaturginja Tatjana Doma.

Nemški dramatik, dramaturg, režiser in prevajalec Marius von Mayenburg je študiral dramsko pisanje na Hochschule der Künste v Berlinu. Prvi večji uspeh je doživel z dramo Ognjeni obraz, ki mu je leta 1997 prinesla Kleistovo priznanje za mladega dramatika. Njegova dela so prevedena v več kot 30 jezikov in so bila uprizorjena v Nemčiji ter na številnih tujih odrih. V svojih dramah razčlenjuje sodobno družbo, najbolj ga zanimajo družina in zapleteni družinski in drugi odnosi. Je kritičen opazovalec anomalij sodobne družbe, ki jih v svojih dramah izriše brez zavor, prizanesljivosti, vendar z obilo ostrega humorja.

V predstavi nastopajo: Renato Jenček, Minca Lorenci, Andrej Murenc, Rastko Krošl, Blaž Dolenc, Jagoda, Urban Kuntarič, Živa Selan in Beti Strgar k.g. Prevajalka: Mojca Kranjc, dramaturginja: Tatjana Doma, scenografinja: Urša Vidic, kostumografinja: Mira Strnad, glasba: Petar Eldan, lektor: Jože Volk.