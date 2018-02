Velentinov večer v znamenju vrhunskih opernih arij

Nocoj bo na sklepnem koncertu Zimskega festivala, Festival Ljubljana v Unionski dvorani, glavni gost Ramón Vargas, eden vodilnih tenoristov in prejemnik več nagrad za umetniške dosežke

Tenorist Ramón Vergas

© Wikimedia Commons

Danes bo Ramón Vargas, eden svetovno priznanih opernih pevcev, rojen v Mehiki, združil moči z Elviro Hasanagić, pevko bosanskih korenin, ki jo kritiki označujejo kot eno najobetavnejših glasov na operni sceni. Zimski festival bo potekal med 10. In 14. februarjem, poleg koncerta tenorista Ramóna Vargasa in sopranistke Elvire Hasanagić s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, pod taktirko argentinskega maestra Facunda Agudina pa se nam bodo predstavili še violinski virtuoz Nigel Kennedy in New Swing Quartet.

Ramón Vargas združil moči s sopranistko Elviro Hasanagić, pod taktirko argentinskega maestra Facunda Agudina.

Ramón Vargas je odpel več kot 50 vlog v priznanih opernih hišah kot so: milanska Scala, londonska operna hiša, dunajska Državna opera, Arena Verona in druge. Prejel je nagrado Lauri-Volpi za najboljšega opernega pevca, britanska opera pa ga je razglasila za umetnika leta. Prejel je tudi nagrado ECHO Klasik – pevec leta, s strani Nemške fono akademije. Prvi korak k uspehu je bil mednarodni debi leta 1992 v Metropolitanski operi v New Yorku, ko je v vlogi Edgarda iz opere Lucia di Lammermoor nadomestil Luciana Pavarottija.

Elvira Hasanagić pa je mlada operna pevka, ki je že sodelovala z orkestri svetovnega slovesa kot so Orkester Bavarskega radia, Berlinska državna kapela in Slovenska filharmonija. Elvira Hasanagić je dobitnica številnih prestižnih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter štipendistka Ministrstva za kulturo RS, DAAD (German Academic Exchange Service), Nemškega združenja gledališč, Fundacije Ana in društva Richard Wagner Ljubljana.

7dgKrRX70lI