Od nove nemške koalicije bo imela največ koristi skrajna desnica

Skrajna desničarska stranka Alternativa za Nemčijo (AFD) bo, če bo nova vlada Angele Merkel potrjena, postala največja opozicijska stranka v parlamentu

© WikiCommons / AFD

Medtem ko Angela Merkel formalno še ni začela četrtega mandata na položaju nemške kanclerke, mnogi člani njene krščansko-demokratske stranke (CDU) že razmišljajo o času po njenem odhodu. Del članstva CDU je hudo nezadovoljen s koalicijsko pogodbo, o kateri se je dogovorila s socialnimi demokrati (SPD), posebej so nezadovoljni, ker je v novi vladi SPD prepustila ministrstvo za finance, ki je bilo dolga leta trdnjava CDU, poroča Financial Times.

Člani konservativnega krila CDU so tako naenkrat začeli govoriti, kar do zdaj ni govoril nihče. To je, da je treba razmišljati o čim prejšnji zamenjavi Angele Merkel, ki vodi nemško vlado 12 let in svojo stranko 18 let.

Vzhajajoča zvezda stranke Daniel Günther pravi, da je CDU treba prenoviti, potrebuje nove obraze, nove talentirane mlade ljudi. Günther je med člani stranke, ki pričakujejo, da bo Merklova novim obrazom, ki bi lahko v prihodnosti prevzeli njen položaj, dala priložnost že pri sestavi nove vlade. Daniel Hackenjos, vodja gospodarske organizacije CDU v zvezni deželi Baden-Württemberg, meni, da bi to bil prvi korak do organiziranega prenosa oblasti.

Poslanec CDU Armin Schuster razlaga, da nezadovoljstvo z Merklovo ni novost, zdaj je samo doseglo točko, ko je prekipelo. Seznam zamer se samo daljša. Prva na seznamu je njena odločitev iz leta 2015 o sprejemu več kot 1 milijona beguncev, druga so volitve septembra lani, na katerih je CDU skupaj s sestrsko barvarsko krščansko-socialno unijo (CSU) dosegla najslabši rezultat od leta 1949, skrajno desničarka Alternativa za Nemčijo (AFD) pa je prišla v parlament. Potem je sledil propad pogajanj z liberalci in zelenimi o tako imenovani jamajški koaliciji, zadnji greh Merklove v očeh članov CDU so pogajanja s SPD.

Eden od poslancev CDU razlaga, da se v stranki počutijo prevarane, članstvo stranke ugotavljajo, da jih je vodstvo izdalo, njegov cilj je bil zgolj, da ostane na oblasti. Eden od veteranov CDU Roland Koch Merklovo poziva, naj začne razmišljati o nasledniku. Vodstvo stranke in njena predsednica Angela Merkel so volivcem po Kochovih besedah dolžni odgovor na vprašanje, katera je naslednja generacija, ki bo prevzela odgovornost.

Angela Merkel razočaranim članom zdaj obljublja, da bo v novi vladi dala priložnost tudi mlajšim od 60 let.

Angela Merkel razočaranim članom zdaj obljublja, da bo v novi vladi dala priložnost tudi mlajšim od 60 let. Seznam kandidatov za ministre bo predstavila stranki v ponedeljek, 26. februarja, ko bodo delegati odločali o koalicijski pogodbi s SPD. Merklova hkrati tudi zagotavlja, da bo novo vlado vodila do konca mandata.

Publicist Victor Grossman na portalu Counterpucnh opozarja na bolj skrb zbujajoče dogajanje v Nemčiji kot največji članici EU, kot je odhod Merklove. To je, da bo skrajno desničarska Aletrnativa za Nemčijo (AFD), če bo nova vlada potrjena, z 92 poslanci postala največja opozicijska stranka v nemškem parlamentu, ki ima 631 članov. S tem bo dobila pravico do dolgih govorov za izpodbijanje predlogov vlade, več časa bodo njenim zahtevam namenili mediji.

Po poročanju Guardiana AFD v skladu z nemškim sistemom formalno ne bo imela statusa največje opozicijske stranke, v praksi pa bo vselej, ko bo Angela Merkel podala izjavo v parlamentu, prva, ki se bo nanjo lahko odzvala. O tem odzivu bodo redno poročali mediji. V razpravah o proračunu bo stranka AFD dobila besedo pred vlado.

Čeprav nova vlada še ni potrjena, je AFD v parlamentu že dobila nekaj položajev, ki tradicionalno pripadajo opoziciji. Predsednik vplivnega parlamentarnega odbora za proračun je postal njen poslanec Peter Boehringer, ki je glasen kritik reševanja kriznih članic območja z evrom in Evropske centralne banke (ECB). Prek Boehringerja bo AFD lahko na prosta sekretarska mesta imenovala uradnike, ki se strinjajo z njenimi stališči, in tako zavirala proces sprejemanja predlogov, ki jim nasprotuje. Poslanca AFD vodita tudi odbora za pravne zadeve in za turizem.

Junija lani so člani tradicionalnih nemških strank spremenili pravilo, po katerem je konstitutivno zasedanje nemškega parlamenta vodil poslanec z najdaljšim stažem. Po novem ga vodi najstarejši poslanec. Tako je po septembrskih volitvah prvo sejo parlamenta kot najstarejši poslanec vodil član AFD Wilhelm von Gottberg, ki je za holokavst dejal, da je mit.

Levičarski dnevnik Taz je v uredniškem komentarju pred kratkim objavil, da AFD ne nasprotuje nacističnim sloganom, se zapleta v notranje boje in parlament uporablja kot oder za propagando. To ne vpliva na njeno priljubljenost. Volivci AFD očitno hočejo prav to: skrajno desničarsko protestno stranko. AFD je po septembrskih volitvah v nemškem parlamentu pridobila privilegije, ki jih je prej imela kot največja opozicijska stranka levičarska stranka Die Linke.