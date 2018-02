Vid Valič: "Porušen urnik tistih, ki se pritožujete nad stavko, je nepomemben"

Televizijski voditelj Vid Valič je na Facebooku objavil odmeven zapis, kjer je podprl stavko javnega sektorja

Zapis televizijskega voditelja Vida Valiča na Facebooku, kjer je podprl stavko javnega sektorja, je prejel več kot pet tisoč všečkov, besedilo pa je delilo več kot 1.400 ljudi. Danes je prava redkost, da se zvezdniki politično ali družbeno angažirajo, Valič pa tega ni storil prvič, saj se je pred časom zavzel denimo tudi za izenačenje pravic vseh družin.

"In če so naši zdravniki, učiteljice, sestre, policaji in gasilci slabo plačani, potem je prav, da stavkajo in za moje pojme si lahko ministrstvo svoje zahteve za stavko nekam zatlači." (Vid Valič)

Valič je poudaril, da je vesel, da javni sektor stavka, saj meni, da je to prakticiranje demokracije. "Obenem pa razumem, zakaj se drugi ljudje pritožujejo, saj jim ta stavka lahko ruši ustaljeni urnik. Ampak za moje pojme je porušen urnik vseh vas, ki se pritožujete nad stavko, NEPOMEMBEN, ko ga postavim ob bok k vprašanju zadovoljstva naših učiteljic, zdravnikov, sester, policajev in gasilcev. To so ljudje, ki morajo biti pošteno plačani. Oni opravljajo delo, ki ga noben od vas "pritoževalcev" ne zna ali noče početi," je zapisal Valič, ki ima na Facebooku širok doseg.

"Govorite, da so zdravniki preveč plačani. Poskusite vi po 10 urah šihta odrezati del debelega črevesja in potem iti na večerjo z družino. Poskusite vi 6 do 8 ur obvladovati 30 otrok in jih zraven še kaj naučiti, medtem ko jim večina njihovih staršev govori, da so itak že genialni. Poskusite vi vsak dan spirat drek dol s postelje starejšega občana, ki ima probleme z zadrževanjem blata in to narediti z nasmeškom, da se gospod ne bo preveč slabo počutil. Probajte vi leta in leta preganjati enega in istega kriminalca, ki se vsakič izmuzne zakonu zaradi tehnikalij. Probajte vi teči v goreče stanovanje in zvleči ven nezavestnega dripca, ki je pijan zaspal ob prižgani cigareti, ki je zanetila požar. Ne pravim, da je nemogoče, ampak je vseeno prekleto zajebano," je še dodal in poudaril, da za nepopoln sistem niso krivi ljudje, ki morajo delati znotraj tega sistema, temveč tisti, ki so slednjega postavili: "In če so naši zdravniki, učiteljice, sestre, policaji in gasilci slabo plačani, potem je prav, da stavkajo in za moje pojme si lahko ministrstvo svoje zahteve za stavko nekam zatlači."

"Včasih začnemo cenit delo nekoga, šele potem, ko to delo neha opravljati. Dragi javni sektor, jaz vas podpiram pri stavki, kljub temu, da moja podpora tu ni kaj veliko vredna in upam, da ugodijo večini vaših zahtev," je sklenil Valič in zapis opremil s heštegoma #močnarodu in #pritoževalcisipritožbezataknitenekam.