Staš Zgonik | foto: Uroš Abram | ilustracija: Tomaž Lavrič

Nepripravljeni na svet

»Pri tistih, pri katerih se je na podlagi pogovora ogroženost izkazala za razmeroma nizko, je bila to posledica predvsem stresa in preobremenjenosti v šoli. Pri višji ogroženosti pa je šlo v glavnem za težavne razmere doma, v vrstniških odnosih, zaradi tega pa tudi za težave z uspešnostjo v šoli.« – dr. Vita Poštuvan

Na svetu ni nič pomembnejšega od »naših« otrok. Omogočiti jim je treba vse in jih hkrati obvarovati pred vsemi nevarnostmi in težavami. Današnji otroci so v povprečju bolj zdravi, bolje prehranjeni, bolje izobraženi kot otroci iz prejšnjih generacij. Imajo bolj zdrave zobe, celo gibati so se v zadnjem času začeli več. Dolgo se je zdelo, da so tudi mentalno vse stabilnejši. Število samomorov in pogostost samomorilnega vedenja med mladimi v Sloveniji se glede na statistične podatke zmanjšujeta. A otroški psihiatri v zadnjem času nimajo tega občutka. Prej nasprotno.