Se bodo najbolj prodorni znanstvenice in znanstveniki vendarle odločili za delo v Sloveniji?

Člani in članice Shoda za znanost v odprtem pismu predsedniku Miru Cerarju opozarjajo, da čeprav so že zdavnaj obupali nad tem, da bi dobivali pošteno plačilo za svoje delo, pa ne morejo in nočejo obupati nad razmerami, v katerih delajo

Bo premier Miro Cerar uslišal znanstvenice in znanstvenike ter izpolnil obljubo?

Članice in člani Organizacijskega odbora Shoda za znanost ter drugi podpisniki z univerz in raziskovalnih inštitutov (seznam podpisnikov in podpisnic najdete v spodnjem delu članka) v javnem pismu slovenskega premierja Mira Cerarja pozivajo, naj izpolni dano obljubo in spodbudi okrevanje raziskovalne sfere. "Pozivamo vas, da z razliko (4, 4 milijona evrov) do obljubljenih dodatnih 9 milijonov evrov za leto 2017, ki jih vlada še ni zagotovila, na primer okrepite pravkar potekajoči razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za raziskovalne projekte in s tem omogočite, da se bo sramotno nizki odstotek uspešnosti (16 odstotkov) projektnih prijav vsaj malo popravil," so predsedniku vlade zapisali v odprtem pismu, ki so ga naslovili Prihodnost je zdaj.

"V mediju, ki velja za resnega in odgovornega, je bilo pred kratkim brati, da so dobički podjetij v Sloveniji predlani zrasli za več kot 94 odstotkov. Povprečna bruto plača temu gibanju ni sledila, povišala se je le za 1, 2 odstotka. Poleg tega je znano, da prebivalke in prebivalci Slovenije povečini delamo več kot 40 ur na teden, od tega vsaj dvajsetina tudi nadure, ki neredko sploh niso plačane," še opozarjajo podpisani znanstveniki in znanstvenice in dodajajo, da iz vseh teh podatkov ni težko izpeljati sklepa: "Tolikanj opevana gospodarska rast ni posledica novih spoznanj in iz njih izhajajočih tehnoloških inovacij ter novih rešitev, temveč slabo plačanega dela".

Podposniki in podpisnice v pismo izpostavljajo, da mnoge mednarodne organizacije kot tudi domači strokovnjaki Slovenijo že dlje časa opozarjajo, da mora nujno zamenjati razvojno paradigmo, ki naj temelji na rasti in produktivnosti, podprti z raziskavami in inovacijami, ne pa na povečevanju intenzivnosti dela.

"Raziskovalke in raziskovalci, ki smo že zdavnaj obupali nad tem, da bi dobivali pošteno plačilo za svoje delo, ne glede na zgoraj zapisane ugotovitve pa ne moremo in nočemo obupati nad razmerami, v katerih delamo. Ne moremo prenehati verjeti in upati, da se bodo najbolj prodorni znanstvenice in znanstveniki vendarle odločili za delo v Sloveniji. Da bodo delovni pogoji pri nas privabili vsaj peščico zanesenjakov iz tujine in da se mlajši kolegice in kolegi ne bodo ves čas bali za svoja delovna mesta," so še poudarili v odprtem pismu, kjer navajajo, da zahtevajo dodatna sredstva, ki so jim bila obljubljena za spodbuditev in okrevanje raziskovalne sfere.





Seznam članic in članov organizacijskega odbora Shoda za znanost ter drugih podpisnikov in podpisnic z univerz in raziskovalnih inštitutov si lahko ogledate spodaj:

