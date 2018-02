Mariborčan in ameriška hip hop skupina

20-letni Mariborčan, Emiljo Albert Cassagrande, je producent, ki je sodeloval z Gramatikom, zdaj pa sodeluje z znano hip hop skupino Onyx

Emiljo Albert Cassagrande

© Nejc Ketiš

Emiljo Albert Cassagrande je 20-letni Slovenec, rojen v Mariboru. Je glasbenik, katerega delovanje pa ni več omejeno zgolj na lokalni trg, saj bo jutri, 17. februarja, izšel album Black Rock hip hop zasedbe Onyx, kjer se je podpisal kot producent. Tovrstna izpostavljenost je na mednarodnem glasbenem trgu velika potrditev, še posebej, če gre za skupino raperjev, ki na sceni delujejo že od leta 1988 in so do danes izdali osem studijskih albumov. Njihova glasba pa je bila uporabljena tudi v filmih, kot je 8 Mile (Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy) ter televizijskih serijah The Cleveland Show in Tosh.0. A Emiljo do tega ni prišel kar tako, saj je vsa ta leta svoje ritme pošiljal ameriškim glasbenikom, dokler mu ni odpisal sam Fredro Starr, legendarni član zasedbe Onyx.

Fredro Starr mu je poslal 13 akapel (petje brez instrumentalne spremljave) za še neizdan album Black Rock, Emiljo pa mu je nazaj poslal 50 demov. Starr je bil nad njegovim delom navdušen, zato mu je ponudil možnost sodelovanja in tako so posneli album, na katerem je 10 rap pesmi, ki temeljijo na rocku stare šole in surovem hip hop zvoku. Za Mladino je Emiljo A. Cassagrande povedal, da so ga Onyxi spremljali od vsega začetka: "Zdi se mi preveč popolno, da bi bilo res, komaj čakam, da se zavem, da je res."

Naslovnica albuma Black Rock

© Založba X-ray Records

Na glasbeno pot je Emilja postavil znanec, ki mu je podaril CD z ogromno rapa - ta se mu je za vedno vtisnil v spomin. Navdih za prve ritme oziroma "beate" je črpal od slavnega ameriškega producenta in didžeja, Christopherja Edwarda Martina, oziroma DJ Premiera, zato je že kot otrok začel ustvarjati glasbo. Ker ni hotel ustvarjati na tuje "beate", je začel producirati svojo glasbo in z veliko vloženega truda so v studiu njegovi ritmi dobivali boljšo obliko, kjer se je posvetil zgolj izboljšanju svojih pesmi in produkcije, v letih 2009/2010 pa se je pričel ukvarjati še s produkcijo preko interneta. Spoznal je veliko producentov, med drugimi tudi ameriškega producenta in glasbenika J Dilla in tekstopisca, producenta in glasbenika Johnnyja J.

Leta 2011/2012 je prvič objavil svoje "beate" v dveh delih (L.Y.B.K.I. in II), ki jih je kasneje še enkrat izdal pod imenom Beatz I Produced When I Was 13.

V 9. razredu osnovne šole, približno 5 let nazaj, je že imel jasno vizijo in cilje kako naprej. Vpisal se je na Srednjo elektro-računalniško šolo v Mariboru, a je s šolanjem kmalu odnehal. Motiviralo ga je namreč zgolj to, da lahko iz nič ustvari nekaj velikega, sebe pa ne vidi v kakšni drugi službi. "Nikoli nisem mel službe in je tudi ne bom imel, z glasbo rastem, se razvijam in nimam razlogov, da bi nehal," je povedal. Po tem, ko se je opustil šolanje, je začel pošiljati svoje "beate" slovenskim ustvarjalcem, kot so DriLL, Emkej, Zlatko, Burke in članom skupine 5. element, njegove ritme pa je objavil tudi Simon Novosel, ki je v tistem času urejal spletno stran Slorapfan, na kateri so objavljali novice o rap sceni.

Leta 2013 sta Burke in DriLL, pod okriljem rap tovarne in založbe Wudisban, izdala album Liquid Smoke, pri katerem je veliko "beatov" prispeval Emiljo. Ko ga je leta 2015 odkril Gramatikov prijateljev iz otroštva, DJ Pablo, je Emiljo podpisal pogodbo z založbo Lowtemp in pri njih izdal album Let's fly away, ki je imel dober odziv v Sloveniji in na različnih ameriških blogih. S pomočjo Gramatika, ki je objavljal njegove ritme, je uspel pritegniti pozornost okoli pol milijona poslušanj na Soundcloudu. Sodeloval pa je tudi pri albumu Živim lajf raperja Zlatka.

Leta 2016 je izdal album Infrared Feelz, na katerem slovi pesem Trava, ki mu je pomagala do širše prepoznavnosti v Sloveniji, sodeloval je z raperjem DriLLom na albumu Tramontana besed, leto kasneje pa je že produciral večino ritmov na albumu Probaj razumet izvajalca Emkeja in izdal album P.R.O.M.

Hip hop skupina Onyx, ki slovi po svojih hitih Slam, Throw Ya Gunz in mnogih drugih.

© Wikimedia Commons

Emiljo verjame, da je danes mogoče vse, če le imaš dovolj poguma. "Ne ustvarjam zaradi tega, da bi od tega imel korist, ampak zato, ker v tem uživam in ne poznam nič drugega," je izjavil. Za prihodnost nima načrtov, vse je odvisno od dneva do dneva, opustil je tudi nastopanje v živo in se bolj osredotoča na produkcijo, saj pravi, da ga močno moti to, da ljudje več ne pridejo poslušati glasbe, temveč se pridejo zabavati in zadevati.

Za Slovenijo pravi, da glasbeniki tu preprosto nimajo dovolj podpore, saj se po njegovem premalo ljudi zaveda, koliko kvalitetne glasbe je pri nas.

Pri svojem ustvarjanju se včasih drži točno določenih smernic, drugič pa preprosto improvizira in sledi občutki oziroma trenutnemu navdihu. "Zdaj recimo ustvarjam beate, ki temeljijo na gospel ritmih, drugi teden bom mogoče boom bap," je še povedal.

