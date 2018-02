Sistematična mizoginija tudi v Sloveniji

Vedno več žensk se srečuje z vsakovrstnim nasiljem in nadlegovanjem tako v osebnem življenju kot na delovnem mestu. Danes bodo o tem tudi javno spregovorile.

Protestni pohod, ki je potekal 20. januarja na ulicah v ZDA in Kanadi, na katerem so ženske zahtevale enake pravice

© Flickr

Danes ob 11.uri v bo v Pritličju tiskovna konferenca Inštituta 8. marec, na kateri bodo lansirali kampanjo #JAZTUDI, ki so jo zasnovali s prof. dr. Darjo Zaviršek, antropologinjo dr. Ireno Šumi in dr. Renato Šribar. S projektom želijo popisati, kasneje pa tudi analizirati in kontekstualizirati, zgodbe spolnega nadlegovanja v Sloveniji. Osredotočili so se na razredno dimenzijo nadlegovanja, pokazati pa želijo da gre za del širšega problema družbene razslojenosti.

Ustanoviteljica Inštituta 8. marec Nika Kovač je povedala, da želijo z akcijo iti korak dlje in da je pomembno, da se zgodbe tudi pišejo, ne pa, da to ostane zgolj pri tvitih, pomembna je analiza, da vidimo, kako se ljudje, ki so bili spolno nadlegovani nato počutijo v družbi in tudi kakšen odgovor jim družba na to daje. Omenjeni inštitut je tudi lani izvajal družbeno-kritični projekt, in sicer serijo dogodkov pod naslovom V postelji z neokonzervatizmom, kjer so se lotili različnih tem, od mitov o teoriji spola do abortusa. Projekt so lansirali predvsem zaradi izida volitev na referendumu o izenačitvi pravic istospolnih in raznospolnih družin.

"Pomembno je, da se zgodbe tudi pišejo, ne pa, da to ostane zgolj pri tvitih, pomembna je analiza, da vidimo, kako se ljudje, ki so bili spolno nadlegovani nato počutijo v družbi in tudi kakšen odgovor jim družba na to daje." (Nika Kovač, Inštitut 8. marec)

V zadnjem letu je v javnost po svetu in posledično v medije stopilo precej žensk, ki je razkrilo nasilje in neformalno podrejanje s strani moških v svojem poklicnem in javnem življenju. Precej razkritij je bilo v Združenih državah Amerike (ZDA) in Veliki Britaniji, mnogo zvezdnikov v Hollywoodu in celo nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši je bilo na tnalu, saj so bili od svojih ženskih kolegic deležni obtožb, da so zahtevali takšne ali drugačne spolne usluge in jih v primeru negativnega odgovora tudi ustrahovali. Pričanja žensk so razkrila, da so se jih brez njihovega dovoljenja intimno dotikali, jih ustrahovali in celo drogirali.

Zmotno bi bilo misliti, da se to v Sloveniji ne dogaja. Ženske tudi pri nas v svojem poklicnem življenju doživljajo poniževanje, nasilništvo in spolno nasilje.

Zmotno bi bilo misliti, da se to v Sloveniji ne dogaja. Ženske tudi pri nas v svojem poklicnem življenju doživljajo poniževanje, nasilništvo in spolno nasilje.

V svetu je posledično nastalo gibanje #MeToo, ki se je razširilo lani kot označba, ki bi pomagala odstraniti spolno in psihično nasilje v družbi, še posebej na delovnem mestu. To se je začelo dogajati kmalu po tem, ko so spolnega nadlegovanja obtožili enega najbolj vplivnih filmskih producentov in soustanovitelja Miramaxa, Harveya Weinsteina.