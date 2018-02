Kritika moralnega razkroja družbe

Ruski cineast Andrej Zvjagincev skozi metaforo propadlega zakona v svet pošilja kritičen pogled na Rusijo, ki pozablja na svoje lastne otroke

V Kinodvoru si lahko od 22. februarja dalje ogledate film Brez ljubezni, s katerim večkrat nagrajeni ruski cineast Andrej Zvjagincev skozi metaforo propadlega zakona v svet pošilja kritičen pogled na Rusijo, ki pozablja na svoje lastne otroke. Svojo nepopustljivo kritiko razčlovečenja in moralnega razkroja ruske družbe tokrat alegorično prenese v polje intimnih vezi in družinske drame. Film je lani prejel nagrado žirije v Cannesu ter nominaciji za zlati globus in oskarja za najboljši tujejezični film.

V filmu spremljamo Ženjo in Borisa, ki prestajata težko ločitev, polno zamer, frustracij in medsebojnih obtoževanj. Oba sta že našla nova življenjska partnerja, zato komaj čakata, da se znebita drug drugega ter obrneta nov list v življenju, pa čeprav to pomeni, da morata zapustiti svojega 12-letnega sina Aljošo. Vse skupaj pa se nenadoma spremeni, ko po enem od številnih prepirov prizadeti Aljoša preprosto izgine.

"Rad bi si mislil, da obstaja nekakšna vzporednica med mojim filmom in Bergmanovimi Prizori iz zakonskega življenja, ki so tu prestavljeni v drugačen čas in jih odigrata drugačna lika: urbani par, oropan vsakršnega samozavedanja in dvoma, povprečna sodobna predstavnika srednjega razreda. V postmoderni dobi našo postindustrijsko družbo preplavlja nenehen tok informacij, naslovljenih na posameznike, ki imajo zelo malo zanimanja za druge ljudi – onkraj tega, da v njih vidijo sredstva za dosego lastnih ciljev. Te dni skrbi vsak človek zase, edini izhod iz brezbrižnosti pa je ta, da se posvetimo drugim, celo popolnim tujcem. Tako ravna vodja prostovoljne reševalne ekipe, ki prečeše vse mesto, da bi našel izginulega otroka, brez upanja na nagrado, kot da bi bil to ves smisel njegovega življenja. Ta osnovna naloga podeli pomen vsakemu njegovemu dejanju, saj je edini način, da se spopademo z dehumanizacijo in kaosom našega sveta," je zapisal režiser.

Andrej Zvjagincev je bil rojen v Novosibirsku, kjer je na tamkajšnji akademiji diplomiral iz igre, nato pa je študij nadaljeval na Ruski akademiji za gledališke umetnosti v Moskvi. Sprva je delal kot igralec, ukvarjal pa se je tudi z režijo TV nadaljevank. Zaslovel je s celovečernim režijskim prvencem Vrnitev, ki mu je leta 2003 na Beneškem filmskem festivalu prinesel zlatega leva in leva prihodnosti. Film, ki je postal festivalska senzacija leta, režiserja pa so primerjali s Tarkovskim. Njegov drugi celovečerec Izgon je na festivalu v Cannesu leta 2007 prejel nagrado za najboljšega igralca, tretji celovečerec Elena pa posebno nagrado žirije v sekciji Posebni pogled leta 2011. Film Leviatan (2014) mu je prinesel nagrado za najboljši scenarij na festivalu v Cannesu ter zlati globus in nominacijo za oskarja za najboljši tujejezični film. Ponovno kritiško opevani in izdatno nagrajeni Brez ljubezni je avtorjev peti celovečerni film.

qC6HhQxbB-k