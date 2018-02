Vprašanje javnega prostora

O vprašanju ohranjanja, mapiranja in oživljanja dediščine javnega prostora 20. stoletja bodo razmišljali arhitekti, aktivisti, zgodovinarji, raziskovalci in umetniki

V organizaciji MoTA - Muzeja tranzitornih umetnosti bo v Mestnem muzeju Ljubljana 21. in 22. februarja potekal mednarodni simpozij Nonument: Mapiranje in arhiviranje javnih prostorov, ki se bo ukvarjal z vprašanjem javnega prostora Vzhodne in Srednje Evrope ter deloma ZDA in Bližnjega Vzhoda. Ker smo danes priča netransparenti obravnavi prostora ter hitrim in radikalnim posegom v zasnove mest, to od nas zahteva, da premislimo tudi specifiko arhitekturne dediščine oziroma kulturne dediščine nasploh.

Nonument je pojem za arhitekturo, spomenike in javne prostore 20. stoletja, ki so zaradi političnih in družbenih sprememb dobili nov simbolen pomen ali pa ga izgubili. Med Nonumente sodijo npr. spomeniki preteklih režimov ali javni prostori post-socialističnih kontekstov. Dvodnevni simpozij odpira vprašanje javnega skozi prostorsko problematiko, to povezuje z dilemo zgodovinopisja tranzicijskih kontekstov in se hkrati ukvarja z možnostjo ponovne uporabe javnega prostora v domeni umetniških intervencij.

Na simpoziju bod med drugim nastopili teoretik Alexei Monroe, arhitekt Miloš Kosec, soustanovitelj platforme Failed Architecture Michiel van Iersel, član kolektiva Bellastock Simon Jacquemin, urednik revije Oris Maroje Mrduljaš, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije Kaja Širok in umetnostna zgodovinarka ter soustanoviteljica raziskovalne skupnosti Aggregate Pamela Karimi.

Nonument je istočasno ime za raziskovalno platformo MoTA — Muzeja tranzitornih umetnosti — ki je namenjena arhiviranju, premišljevanju in mapiranju arhitekturne dediščine, spomenikov ter javnega prostora 20. stoletja. V okviru platforme deluje tudi mednarodna skupina NONUMENT Group, ki z umetniškimi intervencijami opozarja na pomen javnega prostora in problematiko netrajnostnega ravnanja z arhitekturno dediščino. Eno takih akcij, Nonument 01: The McKeldin Fountain, je skupina izvedla v Baltimorju, a je bila fontana kljub protestom porušena. Nonument Group je dokumentirala pričevanja ljudi in rušenje ter iz gradiva ustvarila AR spomenik McKeldin Fountain.

V Mestnem muzeju bo od 20. do 28. februarja na ogled tudi začasna razstava Nonument01::McKeldinova fontana, na kateri bo predstavljena prva umetniška akcija Nonument Group, na McKeldinovi fontani v središču Baltimorja. Fontano, ki je bolj spominjala na park, je mesto opredelilo kot področje svobodnega govora, zato je bila za mnoge izjemnega pomena. V enem od najbolj segregiranih ameriških mest je bila prizorišče številnih demonstracij in protestov (npr. Occupy Baltimore in Black Lives Matter), ter dom mnogih marginalnih skupin, brezdomcev, stripovskih junakov in umetnikov. Kljub organiziram iniciativam za ohranitev fontane je bila med novembrom 2016 in januarjem 2017 porušena.

V spremljevalnem programu bo na ogled dokumentarni film Resonant Architecture kolektiva Art of Failure, video serija Phantom Brickworks, ki jo je za svoj istoimenski album posnel britanski producent Bibio, ter serija Betonski zaspanci Maroja Mrduljaša.

Ob simpoziju in razstavi Nonument01: McKeldinova fontana se boste lahko tudi sprehodili po njenem virtualnem spomeniku v dejanski velikosti. Aplikacija NONUMENT01:: McKeldinova fontana dokumentira zdaj porušeno fontano in pričevanja njenih obiskovalcev in uporabnikov ter govori o pomenu javnega prostora in svobodi govora v ZDA. Aplikacijo je sicer mogoče uporabljati samo na njeni dejanski lokaciji v pristanišču Baltimorja, zato ne zamudite edinstvene priložnosti za njen ogled v Ljubljani.