Na šesto Pesem ledu in ognja boste morali počakati do prihodnjega leta

Pisatelj George R.R. Martin, ki je napisal uspešno sago knjig Pesem ledu in ognja, po kateri so posneli TV serijo Igra prestolov, letos še ne bo izdal nadaljevanja

Pisatelj George Raymond Richard Martin

© Flickr

Kljub upanju milijonov bralcev, da bo novi del sage knjig Pesem ledu in ognja prišel na knjižne police še letos, je avtor George R.R. Martin na svojem blogu Not a blog pojasnil, da si bo za novo knjigo, naslovljeno Vetrovi zime vzel več časa in naj je ne pričakujemo pred prihodnjim letom. Pred tem bo izdal še eno knjigo, in sicer prvi del romana Ogenj in kri, ki bo opisoval zgodovino hiše družine Targaryen, ene od vodilnih likov, ki nastopajo v njegovih omenjenih romanih.

George R.R. Martin je v svojem blogu napovedal, da se bo nova knjiga začela z "velikim pokom dveh ogromnih bitk". Obljubil je tudi več smrti, več izdaj, več porok in več dogajanja na Zidu. Na mednarodnem knjižnem sejmu v Mehiki decembra leta 2016, je razkril par podrobnosti o prihajajoči uspešnici: "Veliko je temnih poglavij... 2o let sem vam govoril, da prihaja zima. Zima je čas, ko stvari umrejo ter mraz, led in tema napolnijo svet."

Pred šestim delom sage Pesem ledu in ognja prihaja na knjižne police roman o zgodovini družine Targaryen Ogenj in kri.

V sredini leta 2010 je pisatelj že končal pet poglavij knjige Vetrovi zime napisanih v prvih osebah likov Sanse Stark, Arye Stark, Arianne Martell in Aerona Greyjoyja, decembra 2011 pa je objavil poglavja knjige napisana v prvi osebi Theona Greyjoyja. Do oktobra leta 2012 je napisal kar 400 strani, za katere pa meni da je res dobrih zgolj 200, ostalih 200 pa bo še popravil.

Pesem ledu in ognja je zbirka epskih fantazijskih romanov, ki govori o bitki velikih družin za prestol na celini Westeros. To je zgodba o tragediji in izdaji, zmagi in terorju, usodi družinah in njihovih zaveznikih. Dogajanje je postavljeno v obdobje, ki je zelo podobno srednjeveški zgodovini, še posebej angleški Vojni vrtnic. Smrt je pogosta, skoraj tako pogosta, da kdaj meji na grozljivko in nas spominja na resnične krvave zgodovinske dogodke. Prav tako se pisatelj ne odmika od posilstev in nasilja, zato zgodbe niso za tiste s občutljivimi želodci.

Prva novela, ki jo je Martin napisal, ima naslov Umiranje luči (Dying of the light). Slednja je postavila smernice za njegova bodoča dela; dogaja se namreč na zapuščenem planetu, ki počasi postaja neprimeren za bivanje, saj se oddaljuje od Sonca.

Naslovnica tretje knjige Vihra mečev v seriji knjig Pesem ledu in ognja

© Flickr

George R.R. Martin je dobitnik številnih nagrad, med drugimi je prejel nagrado Ignotius za najboljšo tujo novelo, kar dvakrat je bil prejemnik nagrade Hugo za najboljšo novelo in nagrado Locus za najboljše fantazijsko delo. Njegova serija knjig je bila označena za eno najbolj priljubljenih knjig po Harryju Potterju.

Serija knjig Pesem ledu in ognja je bila označena za eno najbolj priljubljenih knjig po Harryju Potterju.

Za knjigo Obrazi fantazije: Fotografije Pati Perret je Martin na svoji spletni strani zapisal: "Fantazija je srebro in škrlat, indigo in modrina, obsidian z zlatom in globoko modrim lapis kamnom. Realnost je plošča in plastika, narejena v blatni rjavi in olivni pusti barvi. Fantazija ima okus po čiliju in medu, cimetu in klinčku, redkemu rdečemu mesu in vinu sladkemu, kot poletje. Realnost so fižol in tofu in pepel na koncu. Realnost so nakupovalni centri v Burbanku, dimniki v Clevelandu, parkirne garaže v Newarku. Fantazija pa so stolpi Minas Tiritha, starodavni kamni Gormenghasta in hodniki Camelota. Fantazija leti na krilih Ikarusa, realnost na krilih letalskih družb. Zakaj naše sanje postanejo tako majhne, enkrat ko postanejo resnične? Beremo fantazijo, da spet najdemo barve. Da okusimo močne okuse in slišimo pesmi, ki jih pojejo sirene. Nekaj starega in resničnega je v fantazijah, kar govori nečemu globoko v nas. Otroku, ki je sanjal, da bo nekega dne lovil gozdove v noči in se gostil pod hribi, ter našel ljubezen, ki bo trajala večno, nekje južno od Oza in severno od Shangri-Laja. Ko umrem, si želim čimprej iti v Srednji svet."

iGp_N3Ir7Do

hIva5LzhPFE

1Mlhnt0jMlg