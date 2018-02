REJVikend

V K4 bo nastopil razvpiti nemški digger, eklektik in DJ avtoriteta Binh, ki je izdelal prepoznaven zvok, ki se preliva med house, electro in techno raritetami. Večer bo zaokrožil član prvega acid boy banda in DJ veteran Electronic Badminton King. Z avdio-vizualnim DJ setom se bo v okviru dogodkov Refresh, ki jih v klubu Channel Zero organizira ekipa Tigerbalm, predstavil londonski DJ, producent in vizualni ustvarjalec Leo Thomson aka Mungo. Eden ključnih akterjev Radar Radia, ki v zadnjih letih spreminja podobo britanske klubske scene, je dejaven predvsem kot grafični oblikovalec in DJ. V Rogu pa bo gostoval Blazej Malinowski, poljski DJ in producent, ki deluje v Berlinu.

Mungo

Petek, 23. februar

(20.00): Žmauc Ljubljana: Herzog (DJ set)

(21.00): ČINČIN Ljubljana: Radio Nula (DJ Woo-D in DJ ØZ)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Nati Katchi)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Machine City W/ Blazej Malinowski (Blazej Malinowski live, Attaché live, MMali, Herman K; VJ: Krieg)

(23.00): K4 Ljubljana: Phi w Binh (Veliki floor: Binh, Electronic Badminton King Live!. Mali floor: Vid Vai, Nikolaj, Kosta)

(23.00): Božidar Ljubljana: Jon K b2b Illum Sphere (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Noir & Kamasutra (DJ set)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh! w/ Mungo (Mungo/VB, Bartillier, cl_tr, Freeverse, DVS; VJ: 5237)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion (DJ Sami Biyeh, DJ Em Bee, DJ Sheko)

Sobota, 24. februar

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Bassment Overground by MUTO (Line up: Adonov, Ian Green, Matteo Kunst, Matthew Z)

(22.00): Orto bar Ljubljana: Nočna (DJ Torulsson)

(23.00): K4 Ljubljana: Monolog (Vuka)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: WAReHoUSE Clubbing (Aleksij, Dave Manali & Lab Doctors)

