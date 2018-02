Poslovil se je igralec Nazif Mujić

V 48. letu se je poslovil bosanski igralec Nazif Mujić, ki je leta 2013 na berlinskem filmskem festivalu osvojil srebnega medveda za najboljšega igralca

Nazif Mujić in Senada Mujić, med slikanjem za naslovnico bosanske revije Gracija

© Irfan Redžović, Gracija

Nazif Mujić, bosanski Rom, ki je osvojil prestižno nagrado srebrnega medveda na Berlinalu, je v nedeljo umrl v romskem naselju Svatovac, ker naj bi zadnje mesece imel težave z zdravjem. Bil je v zelo slabem finančnem stanju, med drugim je prodal prej omenjeno nagrado, da bi lahko preživljal svojo družino. Takrat je pojasnil, da mu je bilo izredno težko prodati takšno cenjeno nagrado, a njegovi otroci skoraj tri dni niso jedli in preprosto ni imel izbire. Ko se je vrnil s festivala, so ga v rodni Bosni in Hercegovini dočakali kot junaka.

Zaradi nenehnih finančnih težav se je odpravil v Nemčijo, kjer je leta 2014 vložil prošnjo za azil v upanju, da bo svojo družino rešil iz bednih razmer v katerih so tedaj živeli, a so njegovo prošnjo zavrnili. Letos januarja je hotel prositi organizatorje festivala Berlinale, da mu pomagajo in si je z delom denarja, ki ga je dobil ob prodaji nagrade, kupil avtobusno vozovnico za Berlin. Ko so mu sporočili, da ga čaka še denarna kazen iz časov, ko je njegova družina vložila prošnjo za azil, se je domov vrnil praznih rok. Novico o njegovi smrti je v nedeljo objavil tudi Berlinale in izrazil globoko obžalovanje.

Film režiserja Danisa Tanovića Epizoda v življenju zbiralca železa je zasnovan kot rekonstrukcija resničnih dogodkov, s katerim je režiser hotel opozoriti na diskriminacijo, s katero se soočajo pripadniki manjšin, zlasti člani romskih skupnosti. Mujić in njegova soproga Senada sta v filmu igrala sama sebe, kot honorar pa sta dobila vsak po 500 evrov.

Vložil je prošnjo za azil v Nemčiji v upanju, da bo svojo družino rešil iz bednih razmer, v katerih so tedaj živeli, a so njegovo prošnjo zavrnili.

Mujić je izredno pohvalil režiserja Danisa Tanovića in je nekoč izjavil: "Z Danisom smo čudovito sodelovali; imam ga za svojo družino. Želimo si, da bi ostali prijatelji vse življenje." Tanović pa je na to v intervjuju za RTV SLO odgovoril: "Nikoli mu nisem obljubljal, da bo postal Matt Damon, snemal hollywoodske filme in podobne 'budalosti'. Ne morem se ukvarjati s to ravnijo njegovega obstoja. Kar smo mu takrat obljubili – njegov honorar –, je dobil, pa čeprav nisem videl še niti dinarja zaslužka od filma."

V današnji Bosni in Hercegovini smo priča nenehnim spopadom zaradi konfliktov med etničnimi skupnostmi. Romska skupnost je ena najbolj prizadetih, saj ima po podatkih nevladne organizacije Atlantic Initiative le pet odstotkov njenih predstavnikov zaposlitev, v BiH pa jih sicer živi približno do 75.000. V glavnem se preživljajo z zbiranjem in preprodajo starega železa in drugih odpadkov. Soočajo se z vsesplošno diskriminacijo in nehumanim odnosom okolice, ki jim otežuje normalno bivanje z drugimi etničnimi skupnostmi.

nD_dr5WRDWA