Film Trije plakati pred mestom prejel pet baft

Včeraj so v Londonu podelili prestižne filmske nagrade bafta

Režiser filma Oblika vode, Guillermo del Toro

Na nedeljski podelitvi filmskih nagrad je zgodba o maščevanju, britansko-irskega avtorja Martina McDonagha osvojila pet nagrad Britanske akademije za film in televizijo (Bafta), med drugimi tudi nagrado za najboljši film Trije plakati pred mestom. Njihov glavna konkurenca, Oblika vode Guillerma del Tora, si je prisvojila tri nagrade in sicer za najboljšega režiserja, scenografijo in izvirno glasbo.

Črna tragikomedija Trije plakati pred mestom je letos imela devet nominacij v osmih kategorijah, že na 75. podelitvi zlatih globusov pa je film pobral nagrado za najboljši dramski film, glavno žensko vlogo, scenarij in stransko moško vlogo, tokrat pa je osvojila tudi nagrado za najboljši film. Film opisuje zgodbo Mildred Hayes, ki išče pravico za umor svoje hčere in se odloči za drzno potezo. Najame tri reklamne panoje, na njih pa napiše ogorčeno sporočilo, ki je namenjenu šefu policije. Ko se v igro vmeša še policist Dixon, se bitka med Mildred in policijo zaostri.

Fantazijska romanca Oblika vode, ki se je ponašala z največ nominacijami, je poleg treh nagrad bafta, tudi dobila nagrado beneškega zlatega leva in dva globusa za režijo in izvirno glasbo. Film govori o življenju osamljene delavke Elise v strogo varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se spremeni, ko s sodelavko odkrijeta nenavadno bitje, ki prihaja in Južne Amerike in živi v vodnem tankerju. Elisa naveže edinstveno vez z novim prijateljem, a se kmalu začne zavedati, da njegova usoda leži v rokah vladnega agenta in morskega biologa.

Poleg filmov Trije plakati pred mestom in Oblika vode, sta bila za Bafto za najboljši film bili nominirana še filma Pokliči me po svojem imenu režiserja Luce Guadagnina in Dunkirk, ki ga je režiral Christopher Nolan.

Z največ nominacijami se na oskarje odpravlja fantazijska romanca Oblika vode.

Nagrada za najboljšega igralca je tokrat pripadla Garyju Oldmanu, ki je spektakularno odigral Winstona Churchilla v filmu posnetem po resnični zgodbi Najtemnejša ura, ki ga je režiral Joe Wright. Za najboljšo stransko vlogo je bila nagrajena Allison Jannez za vlogo LaVone Golden v filmu Jaz, Tonya, biografski zgodbi o ameriški drsalki, ki je sodelovala v enem največjih športnih škandalov v zgodovini.

Po lanski poplavi spolnih škandalov, je bila večina gostov v podporo gibanju žensk z geslom Čas je potekel, oblečena v črnino, s čimer so javnost spominjali na spolna nadlegovanja po svetu. Na podelitvi so mnogi prisotni podpisali pismo za časnik the Observer, z zahtevo, da se spolna nadlegovanja in zlorabe končajo.

Po Bafti bo sledila podelitev najprestižnejških filmskih nagrad Oskarji, na katere se kot vodilni film s 13 nominacijami podaja Oblika vode, za njo drama o 2. svetovni vojni Dunkirk, na tretjem mestu pa tragikomedija Trije plakati pred mestom.

