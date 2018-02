Patria spet vpletena v afero

V Ugandi je bil umorjen poslovnež, ki je bil tam kot svetovalec za prodajo orožja družbe Patria

Oklepnik družbe Patria, ki ga poznamo iz afere v Sloveniji

Finski proizvajalec orožja Patria je vpleten v novo afero. Policija v Kampali, prestolnici Ugande, preiskuje smrt finskega poslovneža, katerega truplo so našli v hotelu, poroča javna televizija Yle. Poslovnež je kot neodvisni svetovalec ugandski vojski predstavljal obrambno tehnologijo podjetja Patria. Dva člana poslovodstva sta po poročanju Helsinki Timesa zaradi umora odstopila.

Umorjeni je ob prihodu v Ugando imel pri sebi ponarejeno vabilo. Policiji še ni uspelo ugotoviti, kdo ga je izdal. Dovoljenje, da lahko prodaja proizvode podjetja v Ugandi in Mozambiku mu je izdal direktor prodaje v družbi Patria. Predsednik uprave Patrie Olli Isotalo je priznal, da so naredili napako, ker direktor prodaje ni imel pooblastil za izdajo tega dovoljenja. Izdati bi ga morala uprava. Napaka je tudi bila, da so pred izdajo dovoljenja v Patrii preverili le poslovneža, ne pa tudi, ali Uganda in Mozambik izpolnjujeta pogoje za prodajo orožja.

Organizacija Transparency International je Ugando recimo uvrstila na seznam držav, ki kršijo človekove pravice, zato Patria tja ne želi prodajati orožja, zdaj razlaga njen prvi mož Isotalo. Pred tem so s tiskovne službe Patrie sporočili, da je umorjeni imel samo dovoljenje za delitev brošur z izdelki od Patrie v obeh afriških državah.

Dodaten zaplet pri preiskovanju umora je povzročila nekdanja ministrica za komunikacije Suvi Linden, ki je priznala, da je bila v Ugandi istočasno kot umorjeni. Zelo skrivnostna pa je s pojasnili, kaj je tam počela.

Na socialnem omrežju Facebook je najprej napisala, da je bila tam kot posebna ambasadorka komisije za širokopasovna omrežja pri OZN. Ko je Mednarodna zveza za komunikacije pri OZN, ki je pristojna za komisijo za širokopasovna omrežja, zanikala, da bi Lindnova bila tam v tej vlogi, je ta spet sedla pred računalnik in na Facebooku navedla, da je bil cilj njenega obiska zbrati vtise o ugandski informacijski družbi, z generalnim sekretarjem Mednarodne zveze za komunikacije pa je bila dogovorjena, da sme uporabljati naziv »posebna ambasadorka«. Pri zvezi za komunikacije vztrajajo, da v Ugandi ni bila kot uradna predstavnica komisije za širokopasovna omrežja.