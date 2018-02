Urednik Nova24TV in Demokracije širil lažne novice

Od urednika vodilnih desničarskih portalov bi pričakovali vsaj malo več kompetenc oz. subtilnosti. Sploh pa bi kot veliki patriot najbrž moral poznati slovensko vojaško uniformo, mar ne?

© Twitter

Fake news je verjetno najbolj zlorabljena in razvrednotena fraza zadnjega leta. Ironično jo najpogosteje uporabljajo ljudje, ki so sami kreatorji lažnih novic. Jasen primer je recimo Trump, ki večino namigovanj ali celo dokazov o njegovem spornem početju odpravi z zamahom roke »Ah, ti novinarji so fake news«. Če delujejo v njegov prid so seveda pogumni glas resnice. Ali v službi resnice, če hočete. Teorije zarote, podprte s šokantnimi naslovi (vzkliki, klicaji, pretirana uporaba velike začetnice, itd.) neukega bralca hitro prepričajo v nepravičen svet, ki je nenadoma očiten razlog za njegovo slabo gmotno oz. socialno stanje. »Aha, ni čudno, da smo, kjer smo!«. Hujskanje proti državnim institucijam s širjenjem lažnih novic zgolj za nabiranje političnih točk je nevarno.

Če se vrnem k službi resnice, zelo ilustrativen primer širjenja lažnih novic je tudi nedavna objava Jožeta Biščaka, urednika (!!) tednika Demokracija in portala Nova24TV. Ob objavi slike (ameriškega) vojaka muslimanske veroizpovedi, ki je v objektiv ujet v klečečem molitvenem položaju, je pripisal: »Vas je kaj strah? Ne? Pa bi vas moralo biti! Musliman v vojašnici v Mostah v času straže opravljal molitev!«. Slika ne samo, da že na prvi pogled jasno predstavlja vojaka v ameriški uniformi, po nekajsekundnem brskanju s pomočjo funkcije Google Image ugotovimo, da je slika ukradena s portala Thislandpress.com, prikazuje pa ameriškega vojaka v zvezni državi Oklahoma. Verjamem, da je Biščakova glavna vrlina resnica in ne geografija, pa vendarle sta Oklahoma in Ljubljana-Moste oddaljeni 8700 km.

Slika ne samo, da že na prvi pogled jasno predstavlja vojaka v ameriški uniformi, po nekajsekundnem brskanju s pomočjo funkcije Google Image ugotovimo, da je slika ukradena s portala Thislandpress.com.

Šokantno je dejstvo, da je to počel urednik vodilnih desničarskih portalov, od katerega bi pričakovali vsaj malo več kompetenc oz. subtilnosti. Sploh pa bi kot veliki patriot najbrž moral poznati slovensko vojaško uniformo, mar ne? Več sreče prihodnjič, Jože.