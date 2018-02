Ko sodišče presodi, da je tudi nosečnice mogoče odpustiti

Evropska direktiva v primeru kolektivnega odpuščanja nosečnic ne ščiti pred izgubo službe

Španska banka Bankia je leta 2013, ko je zašla v finančne težave, v okviru kolektivnega odpuščanja zaposlenih odpustila tudi Jessico Porras, ki je bila noseča. Ta se je pritožila na špansko delovno sodišče, ki je odločilo v prid banki. Delavka to odločbo izpodbija na vrhovnem sodišču. Vrhovni sodniki so pred izrekom sodbe zaprosili sodišče EU za razlago evropske direktive o varnosti in zdravju nosečih delavk ob upoštevanju direktive o kolektivnem odpuščanju zaposlenih. Evropsko sodišče je razsodilo, da je v primeru kolektivnega odpuščanja dovoljeno odpustiti tudi nosečnice.

Sodišče EU ugotavlja, da direktiva o varnosti in zdravju nosečih delavk delodajalcem prepoveduje odpustiti delavke v obdobju od začetka nosečnosti do konca porodniškega dopusta, razen v izjemnih primerih, ki jih določa nacionalna zakonodaja in /ali so v skladu s praksami, ki niso povezane z njihovim stanjem. Na tej podlagi so sodniki evropskega sodišča presodili, da nacionalna zakonodaja, ki v primeru kolektivnega odpuščanja omogoča tudi odpuščanje nosečih delavk, ni v neskladju z evropsko direktivo o varnosti in zdravju nosečih delavk.

Po razlagi sodnikov evropskega sodišča odločba o odpustitvi delavke v času od začetka nosečnosti do konca porodniškega dopusta iz razlogov, ki niso povezani z njeno nosečnostjo, ni v nasprotju z direktivo o varnosti in zdravju nosečih delavk, če delodajalec pisno navede utemeljene razloge za odpustitev.

V Sloveniji v skladu z zakonom o delovnih razmerjih delodajalec ne sme odpustiti delavke, ki je noseča, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršev v času materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, ko ga izrabljajo v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

V takem primeru mora nosečo delavko posebej pisno seznaniti z razlogi za kolektivno odpuščanje (to so zlasti gospodarski in tehnični razlogi ali razlogi, ki so povezani z organizacijo ali proizvodnjo podjetja). Delavki mora pisno navesti tudi objektivna merila, na podlagi katerih je izbral delavce, ki jih je odpustil.

Ker direktiva o varstvu in zdravju nosečih delavk vsebuje le minimalne zahteve, lahko države članice v svoji nacionalni zakonodaji predpišejo večje varstvo za noseče delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, še navaja evropsko sodišče.

