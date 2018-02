Pravne praznine pravic transspolnih oseb v Sloveniji

V Pritličju v Ljubljani bo 6. marca ob 19. uri potekala javna diskusija o pravnih prazninah človekovih pravic transspolnih oseb v Sloveniji in kako bi to praznino zapolnili

Plakat na protestnem shodu za pravice transspolnih v Washingtonu, leta 2013.

© Wikimedia Commons

Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra, ki se že od leta 2014 zavzemata za ureditev pravnega priznanja spola, sta združila moči in bosta 6. marca v Pritličju organizirala javno diskusijo na temo pravnih pravic transspolnih oseb v Sloveniji, ki spadajo med človekove pravice.

Pomembno je predvsem pravno priznanje spola, saj posameznicam in posameznikom omogoča, da so pravno-formalni s svojim spolom. To je postopek spremembe imena ter uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete. Dobri primeri praks pravnega priznanja spola trenutno obstajajo v več kot 20 državah po Evropi, med njimi na Malti, Irskem in Danskem, v Sloveniji pa še ne.

Za razvoj raznolike družbe, ki bi sprejemala vse, ne glede na spol in pripadnost, pa je ključnega pomena, da se v tematike vključi vse predstavnike in predstavnice spolnih in seksualnih manjšin, saj raznolikost vodi v razvoj pravičnejše družbe.

Ob 19. uri bo zbrane najprej nagovorila mag. Linn Julian Koletnik, direktor_ica Zavoda TransAkcija, ki bo govoril_a o kontekstualizaciji pravnega priznanja spola. Sledila bo predstavitev dosedanjega zavzemanja za ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji, kar bo pojasnila Eva Gračanin iz Društva Legebitra, ob 19.15. Na koncu bo besedo prevzela še Maja Ličen, sociologinja, ki bo predstavila rezultate intervjujev znotraj projekta Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola v Sloveniji (UPPPS). Po temu bo potekala javna diskusija.