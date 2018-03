REJVikend

Na marčevski Gibanici v K4 bo na velikem flooru nastopila ekipa Teleport-diggerski trio Bossu, Zvanut in Moare, na malem flooru pa RŠ duet Jaša Bužinel & Blažen DJ in Tetsuo. Zeleno sonce bo po odličnih Calibro 35 in Breakestra prvič gostilo domačo afrobeat zasedbo Nesesari Kakalulu, glasbena skrbnika pa bosta Udo Brenner in Kool S. V Bistroju Niša bo potekal preddogodek Festivala Nasedlega Kita, ki bo 28. julija v Velenju.

Levanael

Petek, 2. marec

(20.00): Žmauc Ljubljana: Splinterhouse (DJ set)

(21.00): Bistro Niša Ljubljana: Half Whale There (FNK Crew, DJ Zhe)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (cl_tr)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Dub Lab Friday (DJ Verso, Freedom Fighters, DJ Shone Alcapone & Tommy T)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 114: Nesesari Kakalulu (Glasbena skrbnika: Udo Brenner, Kool S/Hr. Vizualni skrbnik: VJ FŠK)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Annarch (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica (Teleport: Moare, Bossu, Zvanut. RŠ: Tetsuo, Blažen DJ, Jaša Bužinel; VJ: 5237)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Naj)

Sobota, 3. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: Eco festival - Hard Techno Specials IV (Fernanda Martins, O.B.I., Instigator, Greg Notill, Golpe, Psychodrums, Gumja)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Den7el, Elovetric, Von Maister; VJ: 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave voyeur (tolstoyed)