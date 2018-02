Bumerangi zakoncev Trump

Starša Melanije Trump sta v ZDA najbrž prišla prek družinskih vezi, načina, ki ga hoče njun zet ukiniti

Melania in Donald Trump

© Chuck Kennedy, White House

Najverjetneje je, da sta starša od Melanie Trump Amalija in Viktor Knavs prišla v ZDA prek družinskih vezi, saj so možnosti, da bi nekdanji voznik in tekstilna delavka dobila delo, majhne, je za Washington Post, ki je razkril, da bosta, kot kaže, kmalu postala državljana ZDA, povedala Kehrela Hodkinson, odvetnica, ki je specializirana za področje priseljevanja.

Michael Wildes, odvetnik Melanie Trump, po njenih besedah molči, kako sta prišla do zelene karte, zaradi dvomov, ali je Melania kot manekenka v ZDA delala zakonito. Drugi razlog zaradi katerega noče jasno povedati, kako sta Knavsova dobila zeleno karto, so napadi Donalda Trumpa na verižno imigracijo oziroma priseljevanje prek družinskih vezi.

Septembra lani je recimo dejal, da verižna imigracija ne more biti dovoljena v zakonodaji o priseljevanju, oktobra je prek Twitterja zarohnel: »VERIŽNO IMIGRACIJO je treba ustaviti zdaj! Nekateri ljudje pridejo, pripeljejo s seboj celotno družino, ki je lahko zlobna. NI SPREJEMLJIVO!«

V svojem govoru o položaju v državi je Trump po poročanju STA januarja verižno imigracijo, kar zagovorniki pravic priseljencev zavračajo kot žaljiv izraz, označil za grožnjo varnosti in kakovosti življenja v ZDA. »V sedanjem polomljenem sistemu lahko en sam priseljenec privede v ZDA praktično neomejeno število daljnih sorodnikov. Moj načrt se osredotoča na omejitev sponzoriranja na zakonce in mladoletne otroke,« je dejal Trump.

Naturalizirani ameriški državljani - tisti, ki se niso rodili v ZDA - lahko sponzorirajo sorodnike za zeleno karto, med njimi tudi starše. Trump zahteva, da se to spremeni tako, da ostane le možnost sponzoriranja zakoncev in mladoletnih otrok, torej ne več staršev.

»Imam rojstni list iz Slovenije. Ste videli rojstni list od Baracka Obame?« je Melania Trump nato vprašala voditeljico.

Newsweek pa je pred kratkim spomnil, da je prva dama Melania Trump leta 2011 v TV oddaji The Joy Behar Show podprla svojega moža glede dvomov o rojstnem listu njegovega predhodnika na položaju predsednika ZDA Baracka Obame. Dejala je, da Donald Trump ni edini, ki bi rad videl Obamin rojstni list. Videli bi ga radi tudi Američani, ko so ga volili in ga niso volili. Oni bi ga radi videli. Ko jo je voditeljica vprašala, ali je Trump od nje tudi zahteval, naj mu pokaže svoj rojstni list, preden se je poročil z njo, je dejala, da ga je morala predložiti, saj brez njega ne bi mogla pridobiti državljanstva ZDA. »Imam rojstni list iz Slovenije. Ste videli rojstni list od Baracka Obame?« je Melania Trump nato vprašala voditeljico. Ko ji je ta odgovorila, da ga je videla, je Trumpova odgovorila, da to ni rojstni list. Ko je voditeljica vztrajala, da če ta dokument ne velja, nihče, ki je rojen na Havajih, ne more kandidirati za predsednika ZDA, ker vsi, ki so tam rojeni, dobijo enak rojstni list, je Trumpova vztrajala, da bi bilo zelo enostavno, če bi predsednik Obama pokazal svoj rojstni list.

Obama je v okviru kampanje za predsednika ZDA leta 2008 objavil svoj rojstni list, ki dokazuje, da je bil rojen na Havajih, ki so ozemlje ZDA. Bela hiša ga je vnovič objavila leta 2011.

sSTx1ZODEcQ