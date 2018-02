Sodišče ministrici očitalo postopkovne napake in potrdilo diskriminatorno obravnavo

Upravno sodišče pritrdilo ustanoviteljicam novogoriške pro bono ambulante, sklep ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc razveljavljavilo, zadevo pa vrnilo v ponovno odločanje

Ena od pobudnic pro bono ambulante Ana Jug (levo) in medicinska sestra ter prostovoljka Lilijana Remec

© Leo Caharija, Primorske novice

Novogoriška pro bono ambulanta po dveh letih delovanja še vedno nima statusa humanitarne organizacije. Zanj sta še pred uradnim odprtjem ambulante 5. marca leta 2016 zaprosili njuni ustanoviteljici, pred slabim letom pa sta z ministrstva za zdravje dobili sklep o zavrženju vloge. Na sklep sta se pritožili in na upravnem sodišču dosegli obnovo postopka.

Kot so danes sporočili iz novogoriške Hiše dobrot, jim je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc s sklepom zavrgla vlogo za pridobitev statusa humanitarne organizacije. Pri tem se je sklicevala na pogoje iz zakona o humanitarnih organizacijah, "ki jih je tolmačila tako, da po njeno domača verska skupnost ne more ustanavljat takšnih humanitarnih organizacij, temveč je to dovoljeno zgolj tistim verskim skupnostim, ki so po dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše humanitarne organizacije, ustanovljene po tujem pravu".

Ana Jug in Lilijama Remec sta pro bono ambulanto uredili v okviru Hiše dobrot oziroma Čezvesoljske Zombi Cerkve blaženega zvonjenja. Pri celotni zadevi gre za nerazumevanje ali zavajanje, meni ena od ustanoviteljic pro bono ambulante Ana Jug, sicer pravnica. Kot je pred slabim letom pojasnila za Mladino: "Kar so nam zdaj zakuhali, je velika šlamparija, ki si jo sama kot pravnica ne bi nikoli privoščila. Naša verska skupnost namreč sploh ni dala vloge za status, temveč je zanjo zaprosila pravna oseba verske skupnosti, ki je Hiša dobrot. Očitno na ministrstvu ne ločijo verske skupnosti od pravne osebe verske skupnosti. Podoben odnos imata denimo rimskokatoliška cerkev in Karitas."

Zoper sklep ministrstva za zdravje sta vložili tožbo na upravno sodišče in sredi prejšnjega tedna prejeli sodbo, s katero je bilo tožbi ugodeno in sklep ministrice razveljavljen, zadeva pa vrnjena v ponovno odločanje. Pri tem je sodišče ministrici očitalo postopkovne napake, med drugim pa tudi potrdilo tožbeno navedbo ustanoviteljic o diskriminatorni obravnavi prosilcev.

"Ambulanta je več kot opravičila svoj obstoj. Upoštevaje potrebe redno deluje in rešuje človeško zdravje in življenje. Skoraj ni verjeti, da je mačehovska država noče niti videti (nismo še doživeli obiska državnega uradnika) in da njena dejavnost za državo ni humanitarna," je v sporočilo še zapisala Ana Jug.

Pro bono ambulanta v Novi Gorici sicer lahko deluje tudi brez statusa humanitarne organizacije. Ne more pa kandidirati za sredstva v okviru razpisa Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, je ob zavrnitvi vloge pred letom dni povedal Damijan Jagodic z ministrstva za zdravje, ki obravnava vloge za status humanitarnih organizacij.