Položaj tretjega spola v Indiji

Hijre držijo posebno mesto v hinduizmu, njihova zgodovina pa se razteza vse do antike. Njihov položaj v Indiji, kjer so transspolni ljudje sicer od leta 2014 tudi pravno prepoznavni, ostaja diskriminiran.

Hijre v New Delhiju

Zaradi bleščečih sarij in močno našminkanih obrazov je v Indiji na ulicah težko zgrešiti hijre. Veliko jih živi v skupnostih, kjer jih vodijo gurujke, ki že leta posvajajo fantke, ki živijo v popolni revščini ali pa so jih zapustili starši.

Večina hijr zaradi diskriminacije v Indiji danes ne more dobiti dela, zato jih je večina prisiljenih v spolno delo, nekateri nastopajo tudi v šovih oziroma na prireditvah, nemalo pa jih je pahnjenih na obrobje družbe in posledično zaradi revščine beračijo na ulicah. Močno prisotno je še vedno nasilje tudi nad njimi, ki se dogaja na javnih mestih, policijskih postajah in tudi v njihovih domovih, zato se tudi soočajo z diskriminacijo v zdravstvu, pri šolanju, v službi, na sodiščih in pri marsikateri birokraciji, ki jih je nesposobna uvrstiti v katero od kategorij spola.

V Indiji so hijre večinoma skrita subkultura, saj se jih veliko tudi ugrablja, z namenom trgovanja, prisili v prostitucijo, polge tega pa so tudi žrtve krutih in nevarnih kastracij. Ena od hijr, Radhika, je za New York Times povedala, da o sebi ni razmišljala kot o dekletu, dokler ni začela hoditi v šolo. Od takrat, ko se je zavedala, da se pravzaprav počuti kot dekle, ji ni bilo lahko, saj se njena notranja podoba ni ujemala z njeno fizično. Zaradi težkih družinskih razmer je ostala sama in ker na ulici ni imela drugega izhoda, je zašla v svet prostitucije.

Deset let kasneje Radhika še vedno vztraja pri istemu poklicu. Nosi temne sarije, vijoličen lak za nohte in zlat uhan v nosu. Ko so jo vprašali, kako se počuti, ko vsak večer odhiti med druge prostitutke, ki v vrsti čakajo svoje stranke, je odgovorila: "Že odkar sem bila majhna punčka, sem se naučila, da svet deluje samo z denarjem. Če nimam denarja, ne obstajam."

Radhika ni hotela izdati imena svoje gurujke. Bila je prestrašena, ko je govorila o njej. V svetu hijr, gurujke zapolnijo vlogo mame, duhovne vodje in zvodnice. Novinarju Jeffreyju Gettlemenu pa je vseeno uspelo dobiti odgovore ene izmed gurujk, ki sliši na ime Chandini. Povedala je, da je zdaj mnogo lažje biti hijra kot takrat, ko je imela operacijo spola ona, saj so bili v prejšnjih časih večinoma za vse prepuščeni sami sebi. Mnogo hijr je namreč umrlo zaradi nemarnih nestrokovnih kastracij, ki so jih izvajali ljudje brez znanja medicine.

A v nekaterih delih Indije položaj hijr in transspolnih oseb le ni tako črn. V državah kot je Kerala lahko zdaj ljudje v bolnišnicah spremenijo spol, nekaj let nazaj pa je Indija tudi pravno prepoznala transspolne ljudi, ki je zdaj označen kot tretji spol. Po hindujski mitologiji je Lord Rama, sedmi avatar boga Vishne, izgnan iz antičnega mesta Ayodhy, rekel svojim privržencem: "Moški in ženske, prosim obrišite svoje solze in pojdite stran." In so odšli. Ena skupina ljudi je pa le ostala, saj niso bili ne moški ne ženske. Bili so hijre, kar v jeziku urdu pomeni nekaj podobnega kot evnuhi. Ti ljudje so v gozdu čakali kar 14 let, dokler se ni Lord Rama vrnil, kar jim je prineslo posebno mesto v hindujski mitologiji. Frančiškanski popotniki so leta 1650 zabeležili prisotnost moških in fantov, ki so se oblačili kot ženske na ulicah mesta Thatta, današnjem Pakistanu, a je njihova prisotnost takrat pomenila izprijenost mesta. Pod oblastjo Britancev na indijskem subkontinentu so si oblastniki prizadevali za izkoreninjenje hijr.

kpp9_YmLlck