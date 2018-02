Za seksistično izjavo leta nominirani tudi Slavko Bobovnik, Vesna Vuk Godina in Boštjan M. Zupančič

Kdo bo letos prejel bodečo nežo?

Nekateri od nominirancev za seksistično izjavo leta: Slavko Bobovnik, Vesna Vuk Godina in Boštjan M. Zupančič

Tudi letos kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo podeljujejo bodečo nežo za seksistično izjavo leta. Kot so zapisali, ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Za bodečo nežo 2017/2018 je nominiranih 27 izjav, ki so jih posameznice_ki prijavile_i preko spletnega obrazca in za katere je delovna skupina presodila, da ustrezajo merilom seksističnega govora. Organizatorji Bodeče neže sicer poudarjajo, da gre za vzorec, ki predstavlja le majhen del seksizma, ki ga širijo javno prepoznavne osebe v Sloveniji.

O tem, katere izjave najbolj očitno pozivajo k diskriminaciji, lahko javnost glasuje na tej spletni povezavi, glasovanje pa bo potekalo do vključno 5. marca. O končni zmagovalki oziroma zmagovalcu (v tem primeru bi sicer lažje govorili o poraženki oziroma poražencu) bo odločalo občinstvo na razglasitvi bodeče neže 2017/2018 v Klubu Gromka v Ljubljani, 7. marca ob 20. uri.

"V preteklem letu med odgovornimi za širjenje seksizma najbolj izstopajo novinarke_ji, saj jih je med nominiranimi kar 14. Pogosto so bili v vlogi avtoric_jev izjav, še pogosteje pa nekritično širile_i seksistične izjave intervjuvank_cev. Opažamo naraščanje senzacionalistične uporabe seksizma kot neke vrste vabe v novinarskih prispevkih, ki naj bi pritegnila bralstvo," so zapisali pri Bodeči neži.

Med letošnjimi nominiranci je denimo tudi voditelj oddaje Odmevi na TV Slovenija Slavko Bobovnik, in sicer za izjavo: ""Gospa, vi znate voditi veliko podjetje, ne znate pa skuhati žgancev. Zakaj? Nimate volje, ali nimate časa, ali vsaj tako dobrih ne znate skuhati, kot jih je znala skuhati vaša mama?" Komisija je odločitev, da jo uvrsti v izbor utemeljila, da Bobovnik v studiu gostil menedžerja in menedžerko, ki sta prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke. Pri tem je le sogovornici dr. Mariani Karli Rebernik zastavljal vprašanja o družini in gospodinjstvu, medtem ko sogovornika s takšnimi temami ni naslavljal. "Voditelj je med drugim izjavo sogovornice, da več časa preživi s kolektivom kot družino, komentiral z oceno: »To pa ni lepo!« Bobovnik je tako z vprašanji skušal uspešni ženski vzbuditi občutke krivde, ker naj ne bi ustrezno skrbela za družino, medtem ko je uspešnega moškega odvezal te odgovornosti. S tem je deloval diskriminatorno, saj je ženske izrival iz javnega prostora, nenazadnje pa je utrjeval tudi lastne privilegije, ki mu jih zagotavlja identiteta starejšega moškega srednjega razreda," so utemeljili.

Z nacionalne televizije nominiran še en TV voditelj, in sicer Andrej Hofer, komentator Evrovizije, za izjavo: ""Ko so jo vprašali, kaj počne, pravi da 30 minut pred petjem ne govori. Nenavadno za žensko." Na slednjo se je komisija čudila, da je nenavadno, da je prav moški, ki je znan po svojem neumornem govorjenju, to lastnost pripiše ženskam.

Med nominiranimi izjavami sta letos tudi znana antropologinja Vesna Vuk Godina in Boštjan M. Zupančič, nekdanji ustavni sodnik in sodnik na ESČP. Prva za sledečo izjavo: "Ne se bati! Tako ali drugače nam bo naslednja štiri leta vladala ženska. Z ženskimi genitalijami. Ali brez njih. Kaj je hujša možnost, je težko reči.", drugi pa za nestrpen zapis o Simone Veil.

Vse nominiranke_ce si lahko ogledate na tej povezavi, kjer lahko za njih tudi glasujete.

Člani_ce dogodka Bodeča neža so dodale_i, da je v zadnjem letu odmevala tudi #MeToo​​ kampanja, saj so med nominiranimi izjavami takšne, ki so žalile spolno zlorabljene ženske in njihove izkušnje označile za pretiravanja in neresnice. "Poudarjamo, da spolno nasilje nima nič skupnega s flirtom, temveč je izraz dominacije in izživljanja moči. Zato ni nenavadno, da se je kampanja #MeToo osredotočila na Hollywood, saj lahko storilci najlažje delujejo tam, kjer ni rednih zaposlitev in delavke_ci trepetajo za naslednjo pogodbo. Govoriti o tem, da so žrtve iz Hollywooda dvojne profiterke (kot to počne ena od nominirank) ne le, da zanika to realnost, temveč je tudi neposredno sovražno do žensk," so izpostavile_i.

Nominiranke_ci so posledično ženske presojali skozi njihov videz in gospodinjske spretnosti, kot je sposobnost kuhanja žgancev, medtem ko so bili moški napadeni zato, ker so feministi, samski ali poročeni s starejšo žensko.

Velik del seksizma, ki ga je zbrala letošnja Bodeča neža, se skriva za »dobrohotnimi« nasveti ženskam in moškim, naj se, da bodo dosegle_i osebno srečo in zadovoljstvo, vrnejo k svojim »edinstvenim« lastnostim in zavržejo emancipacijo ter s tem odnose, ki izhajajo iz sprejemanja druge_ga kot enake_ga. "Nominiranke_ci nas hočejo prepričati, da naj bi ženske in moški v resnici bili dopolnjujoči protipoli ter da naj bi šele sprejemanje tradicionalnih spolnih vlog omogočilo odrešitev sebe in sveta. Če so in morajo biti ženske lepe, tople, domačne in boječe, so in morajo biti moški atletski, agresivni, močni in junaški. Nominiranke_ci so posledično ženske presojali skozi njihov videz in gospodinjske spretnosti, kot je sposobnost kuhanja žgancev, medtem ko so bili moški napadeni zato, ker so feministi, samski ali poročeni s starejšo žensko. Da nobena od teh lastnosti ni ne ženska in ne moška, lahko opazimo preprosto tako, da odpremo oči in pogledamo ljudi okrog nas," poudarjajo pri Bodeči neži.