Tržaško morje kot umetniška razstava

Osem tržaških umetnikov na različne načine pripoveduje o tržaškem morju kot o meditativnem zrcalu na stičišču narodov in kultur

Nika Furlani: Genus Fluens (2016)

V Galeriji Vžigalica Ljubljana bodo danes, 27. februarja ob 19.00 odprli drugo razstavo iz cikla Ljubljana se klanja Sloveniji z naslovom Morje ob mestu, ki tokrat prestopa mejo in predstavlja sodobne umetnike, ki so našli svoj dom v Trstu in okolici. Osem mednarodnih umetnikov tržaške umetniške scene (Nina Alexopoulou, Cecilia Donaggio Luzzatto-Fegiz, Nika Furlani, Elio Germani, Fabrizio Giraldi, Mila Lazić, Claudia Livia, Emanuela Marassi) na različne načine pripoveduje o tržaškem morju kot o meditativnem zrcalu na stičišču narodov in kultur, kjer je morje element srečevanj in izmenjav. Kuratorja razstave: Jani Pirnat in Massimo Premuda.

Pristaniško mesto, ki je bilo v preteklosti za Slovence okno v svet, je imelo močan kulturni in gospodarski vpliv na regijo in na ustvarjalce slovenske narodnosti, ki so kljub konfliktom vseh režimov in politik – ali pa prav zaradi te razdeljenosti – v Trstu iskali internacionalizem, kulturno raznovrstnost, poslovne priložnosti ali zatočišče.

Massimo Premuda, kustos Muzeja moderne umetnosti Ugo Carà (Museo d'Arte Moderna Ugo Carà), vodja galerije DoubleRoom in član kuratorskega odbora muzeja Revoltella v Trstu, se je odločil, da se tokrat ne bo ukvarjal s historično močno obremenjeno politizacijo prostora, temveč se bo držal univerzalnega stika človeka z morjem. Zaradi močnega pristaniško-mestnega značaja tržaške obale si je zamislil poetičen koncept povezave morja z mestom in njegovimi prebivalci ter k razstavi povabil umetnike, ki so intimno reagirali na ta stik.

"Z razstavo v Ljubljani predstavljamo tržaško morje, ki je močno zaznamovano kot "mestno morje." Osem mednarodnih umetnikov tržaške umetniške scene na različne načine pripoveduje o tržaškem morju kot o meditativnem zrcalu na stičišču narodov in kultur, kjer je morje element srečevanj in izmenjav. Predrag Matvejević je osebno in univerzalno izkušnjo morja mojstrsko strnil v citatu: "Morja ne odkrivamo sami in ga ne gledamo samo s svojimi očmi. Vidimo ga tudi tako, kot so ga gledali drugi. V podobah in pripovedih, ki so nam jih zapustili, ga hkrati spoznavamo in prepoznavamo."

Razstava se hrvaškemu pisatelju ob prvi obletnici njegove smrti poklanja z zvočno instalacijo Sredozemska polifonija (Polifonia mediterranea) umetnice Mile Lazić, v kateri 13 različnih oseb, vsaka v svojem jeziku, bere Matvejevićev Mediteranski brevir, v večglasju, ki valovi kot morje.

Fotomozaik Elia Germanija z naslovom MarePlurale je izdelan iz neskončne serije slik, posnetih s pomočjo beguncev, kjer se portreti Tržačanov, turistov in novih državljanov mešajo na obalah mesta in ustvarjajo veliko morje, ki si ga delijo. Tržaško pristanišče (Port of Trieste) Fabrizia Giraldija je reportaža o industrijskem pristanišču, kjer glavno vlogo igrajo tovor, tovornjaki, zabojniki in ladje, ki pripovedujejo o mednarodnih izmenjavah mesta z ostalim svetom.

Videoinstalacija Škilasto morje (Mare strabico) Emanuele Marassi skozi bele morske školjke spodbuja čutno zaznavo morja. Čustvena resonanca (Emotional Resonance) Claudie Livia vabi občinstvo k interakciji z umetnino: ta namreč ritem padajočih kapljic usklajuje z bitjem srca obiskovalcev, vključenih v instalacijo. Svetlobni odsev (Gibigiana) Cecilie Donaggio Luzzatto-Fegiz na strop galerije projecira kompilacijo odsevov sonca na površini morja, ki spominja na otroško igro odsevov ogledal.

Videodokument performansa Tekoče sirene (Sirene Fluide) Nine Alexopoulou in Nike Furlani, ki bo tudi spremljevalni dogodek razstave, nam skozi sodobno predelavo klasičnega akta, s projekcijami rib, mehkužcev in rakov na golo telo, pripoveduje o hibridnih bitjih mediteranske mitologije s fluidno osebnostjo, prek siren, himer in sodobnih div pa se dotika tudi vprašanj o spolu.

V spremljevalnem programu bo 20. marca ob 17.00 potekalo vodstvo z umetniki in kuratorjema razstave, 29. marca ob 19.00 performans Nine Alexopoulou in Nike Furlani Tekoče sirene ter pogovor z umetniki in vodstvo po razstavi.