Razkritje delovanja ene od najbolj razvpitih skrajnih desničarskih skupin

Skrajna skupina Atomwaffen Division v svoji propagandi priznava, da podpira ideologijo tretjega rajha, širi sovraštvo do manjšin, istospolno usmerjenih in Judov

Fotografija z vojaškega urjenja, ki so jo na Twitterju pripadniki skrajne skupine Atomwaffen Division

© Twitter

Novinarji ameriškega spletnga časopisa ProPublica so razkrili, da je za umor 19-letnega Blaza Bernsteina, istospolno usmerjenega študenta judovske univerze v Pensilvaniji, osumljen 20-letni Samuel Woodward, neonacist in član skupine Atomwaffen Division, ki je ena najbolj razvpitih skrajnih skupin v ZDA. Člani ter skupine slavijo tako Hitlerja kot množičnega morilca Charlesa Mansona. Woodward naj bi Bernsteina umoril tako, da ga je zabodel, in njegovo truplo pokopal v enem od parkov v Kaliforniji.

Člani skupine Atomwaffen Division so o tem umoru razpravljali na svojem skrivnem forumu na spletu. Zapise s tega foruma, ki kažejo, kaj zagovarja, kako skupina deluje, kdo so njeni voditelji, so pridobili novinarji spletnega časopisa ProPublica. »To imam rad,« je o umoru Bernsteina napisal eden izmed članov. Vsaj eden član skrajne skupine je želel kaznovati osebo, ki je razkrila povezavo Woodwarda s skupino Atomwaffen Division.

Novinarji ProPublice so pridobili okrog 250 tisoč sporočil, ki so jih člani skrajne skupine objavili v več kot šestih mesecih. Ta sporočila omogočajo vpogled v skrajno skupino in kažejo, da je veliko hujša, kot je bilo mogoče do zdaj kazale informacije. Kot veliko skrajnih rasističnih skupin, ki poveličujejo belo raso, Atomwaffen Division za svoje zaupne pogovore na spletu uporablja Discord, storitev za klepet prek spleta, ki so jo razvili za igralce videoiger.

V nekaj mesecih so bile ljudje, povezani s skupino vključno z Woodwardom, obtoženi, da so zagrešili pet umorov. Eden član skupine je priznal, da je posedoval eksploziv, ko so preiskovalni organi odkrili načrte za razstrelitev jedrskega objekta v bližini Miamija.

Atomwaffen Division v svoji propagandi priznava, da podpira ideologijo tretjega rajha, širi sovraštvo do manjšin, istospolno usmerjenih in Judov. Na portalu YouTube objavlja posnetke članov, ki streljajo, zažigajo ustavo ZDA in zastavo ZDA. Organizacija sicer skuša, kolikor je mogoče, delovati tajno in svojim članom prepoveduje stike z mediji.

Podatki, ki so jih pridobili novinarji ProPublice, kažejo, da ima po državi 20 celic, majhne skupine v Teksasu, Virginiji, Washingtonu, Nevadi in drugod. Člani, ki posedujejo orožje, so se na več lokacijah v zadnjih dveh letih udeleževali usposabljanj. Na forumu so razpravljali o uporabi eksploziva za poškodovanje javnih sistemov za oskrbo z vodo in delov elektroenergetskega omrežja. Eden od članov je celo priznal, da je pridobil zemljevide elektroenergetskega omrežja v Kaliforniji.

Samuel Woodward trdi, da ni kriv za umor Blaza Bernsteina. Tožilci zdaj preiskujejo, ali je umor mogoče opredeliti kot kaznivo dejanja iz sovražnosti, detektivi pa preiskujejo, kakšno vlogo, če kakšno, naj bi imela skupina Atomwaffen Division. Predstavniki pravosodja so redkobesedni o tem, kaj vedo o Atomwaffen. Keegan Hankes, raziskovalec na Southern Poverty Law Center, ugotavlja, da že dolgo niso videli kaj takšnega, kot je Atomwaffen. Jemati bi jih bilo treba resno, ker »so tako skrajni«.

Zgodovinar Jeffrey Kaplan, ki že desetletja preučuje rasistične skrajneže, pravi, da je skupina Atomwaffen nevarna. Takšne skupine imajo pogosto peščico članov, ki so pripravljeni izvajati kriminalna dejanja, še več njihovih članov pa ni pripravljenih narediti nič več kot brati fašistično literaturo. »Pot, od govorjenja o nasilju do tega, da pogledaš človeka v oči in ga ubiješ, je težka,« pravi Kaplan.

Novinarji ProPublice na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljajo, da je vodja skupine Atomwaffen Division 24-letni John Cameron Denton. Na podlagi fotografij je mogoče sklepati, da rad nosi črne majice z logotipom skupin National Socialist Black Metal, ki je podzvrst težko metalne glasbe, ki spaja satanistične in nacistične teme. »Politika je neuporabna. Revolucija je potrebna,« je Denton na forumu napisal o stališču skupine Atomwaffen.

Nekdanji član skupine pravi, da je Denton vpleten v vse dejavnosti skupine. Oblikuje njeno ideologijo, izbira in oblikuje plakate in spletno propagando, izbira knjige, ki jih morajo prebrati novi člani kot del postopka za sprejem. Mlajši brat 19-letni Patrick Denton je tudi član skupine.

Koliko članov ima skupina Atomwaffen, ni znano. Po besedah nekdanjega člana je po vsej državi zbrala okrog 80 članov, mnogi so se ji pridružili po zborovanju neonacistov lani v Charlottesvillu. Člane ima tudi v 23 mestih v Kanadi. »Pridružitev naši skupini pomeni resno predanost ne samo Atomwaffen Division in njenim članom, ampak cilju popolne zmage arijcev,« je napisal eden od članov.

Nekdanji član pravi, da imajo člani navodilo, da na spletu ne smejo razpravljati o terorističnih načrtih skupine. Tovrstne komunikacije so dovoljene le osebno. Eden od vodij skupine 29-letni Michael Lloyd Hubsky tega pravila ne spoštuje v celoti. Napisal je, da je treba v vsaki vojni sovražniku onemogočiti streljati, se premikati in komunicirati. Cilj so razdelilne postaje, objekti za čiščenje vode in podobno. Sam ima zemljevid elektroenergetskega omrežja ZDA. Na forumu je razpravljal tudi o razstrelitvi plinovodov za zemeljski plin. Razstrelitev elektroenergetskega omrežja je po njegovih besedah najbolj uničujoč in učinkovit napad. Povzročila bi izpad interneta, ker je njegovo delovanje odvisno od elektrike.

Marcel Štefančič jr je septembra lani v Mladini v članku Prebujanje podgan opisal, zakaj je predsednik Donald Trump svoje politično preživetje izenačil s preživetjem bele rase. »Ko je Trump zatrjeval, da se Obama ni rodil v Ameriki, in en passant ezopsko »dokazoval«, da črnec ne more biti ameriški predsednik, je vsem belskim nacionalistom in supremacistom signaliziral, da ni nič narobe, če so rasisti, in da so do rasizma tako rekoč upravičeni. Svoje vere v večvrednost bele rase vam ni treba več skrivati!« Trump je problem, toda Amerika ima očitno precej, precej, precej večji problem, opozarja Štefančič.