Rok Andrée: Zaradi alkohola ljudje umirajo, zaradi konoplje pač ne

Predsednik Piratske stranke, ki je v parlamentarno razpravo poslala zakon o legalizaciji konoplje

© Matej Pušnik

Zakaj ste se odločili predlagati popolno legalizacijo konoplje, tudi v rekreativne namene?

Opazili smo, da se stranke v državnem zboru, kar zadeva konopljo, že ves mandat vrtijo okrog istih stvari. Sprva smo se namenili predvsem urediti rabo medicinske in industrijske konoplje, za kar je res že skrajni čas, a zaradi blokad ministrstva za zdravje zadeve potekajo prepočasi. Vendar smo sčasoma ugotovili, da v Sloveniji obstaja politična volja za več in da nam lahko, če se zadeve lotimo na pravi način, v parlament uspe spraviti naprednejši zakon, ki ne bo samo krpal primanjkljajev, temveč bo Slovenijo postavil med pionirje na nekem področju.

Zakon ste pripravili v sodelovanju s podmladkom stranke SMC. Kako to?

Do nas so pristopili, ko smo zbirali podpise podpore. Pokazala se je priložnost za sodelovanje z največjo parlamentarno stranko.

Kdo je pisal besedilo zakona?

Strokovni sodelavci Piratske stranke in podmladka SMC ob pomoči odvetniške pisarne Jadek-Pensa.

Je med pisci kdo, ki ima komercialne interese v zvezi z legalizacijo konoplje?

Niti ne. Smo se pa veliko pogovarjali s pridelovalci industrijske konoplje, ki zelo podpirajo zvišanje dovoljene vsebnosti THC v industrijski konoplji. Predlagamo namreč zvišanje dovoljene vsebnosti THC z zdajšnjih 0,2 odstotka na en odstotek, tako da bi kmetje lahko sejali širši nabor sort industrijske konoplje.

Je to razlog, da ste predstavitev predloga zakona pripravili v prostorih Kmetijsko-gozdarske zbornice?

Izbira je posledica želje, da bi nagovorili ljudi, ki morda niso klasični podporniki legalizacije konoplje. Razpravo skušamo razširiti v prostore, kjer se o njej po navadi ne pogovarjajo. Pokazati želimo, da vprašanje legalizacije konoplje ni samo domena nekih »zapohancev«, kot podpornike pogosto stigmatizirajo nasprotniki. Ena glavnih skupin ljudi, za katere v tem trenutku ni ustrezno poskrbljeno, so starejši bolniki. Konopljine pripravke zdaj kupujejo na črnem trgu. Ko smo na predvečer 1. maja zbirali podpise na Rožniku, smo dobili veliko podpisov mladih, še več pa smo jih zbrali naslednji dan zjutraj. Starejši ljudje so stali v vrsti. Vsak pozna koga, ki uporablja konopljo, ali pa jo uporablja sam. Konoplja je dejstvo. Že danes jo uživa veliko ljudi in legalizacija s tega vidika ne bo spremenila ničesar.

Ampak legalizacija bi lahko vodila v povečano rabo med mladimi.

Podatki iz tujine kažejo zgolj prehodno povečanje rabe v obdobju po legalizaciji, vendar se raba potem znova dokaj hitro zmanjša. Na daljši rok se poveča predvsem med starejšimi. Sicer pa vsak, ki je končal srednjo šolo, ve, da mladi že zdaj brez težav pridejo do konoplje. Odgovorno ukvarjanje z razširjenim družbenim pojavom ima vedno boljši učinek kot zanikanje in prepovedovanje tega pojava. Poleg tega podatki iz ZDA kažejo, da legalizacija konoplje vpliva na manjšo porabo alkohola. Zaradi alkohola ljudje umirajo, zaradi konoplje pač ne.

Kako kaže predlogu zakona?

Podpisalo ga je 21 poslancev SMC. Računamo sicer na podporo vsaj 25 njihovih poslancev. Podporo sta napovedali tudi poslanski skupini SD in Levice. Zelo smo blizu zadostni podpori. Povečati moramo javni pritisk in poslancem sporočiti: zdaj je čas!