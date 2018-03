REJVikend

Po sedmih letih se poslavlja F Club, ki bo še zadnjič postregel z 12-urnim programom. V goste so tokrat povabili nizozemski dvojec Anotr, ki se mu bodo pridružili še Tomy DeClerque, Angel Anx, Rydel, Jackie in drugi. V K4 bodo v okviru serialke Temnica vrteli Tritch, Krilc, Adamm, Illman in A Humanoid Individual.

Petek, 9. marec

(20.00): Žmauc Ljubljana: Riba (DJ set)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Dey (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Shu Shu)

(23.00): F Club Ljubljana: F Club zadnjič-in nikoli več (Anotr/Niz, Tomy DeClerque, Angel Anx, Rydel, Jackie, Andy Raze, Chibba, Anko, Grbo, Rushkin, Rok More...)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Tale of Techno (Adamm, Andy Raze, Urke, Inneas, Zhitko, Junior Bench)

(23.00): Božidar Ljubljana: Softskinson (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nulla & Herman K (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (Arena: Ian F., Roiss, Limc. Bar: Utti, Vuka b2b Stascha)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Večer partijskih žena (S.A. Voidette, R36, Blažen DJ, Jaša Bužinel)

Sobota, 10. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Markych (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Glitteris)

(23.00): K4 Ljubljana: Temnica (Veliki oder: Tritch, Krilc. Mali oder: Adamm, Illman, A Humanoid Individual)

