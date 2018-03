Brezplačne vozovnice za potovanje po Evropi

Mladi, rojeni leta 2000, se bodo letos lahko potegovali za brezplačno vozovnico Interrail

© Pixabay

Mladi, rojeni leta 2000, torej tisti, ki so in bodo dopolnili 18 let, bodo letos lahko pridobili eno od brezplačnih vozovnic Interrail za potovanje z vlakom po Evropi za mesec dni, jim obljublja evropska komisija. Zanje je zagotovila 12 milijonov evrov za 20 tisoč do 30 tisoč vozovnic, ki jih bo najbrž razdelila prek razpisa. Pred objavo razpisa bo kandidate s promocijsko kampanjo obvestila, kdaj bo začela zbirati prijave.

Prvi potniki naj bi z brezplačnimi vozovnicami Interrail odšli na pot poleti. Načeloma bo vozovnica veljala za vlak, izjemoma, ko zaradi okoljskih in časovnih razlogov, pa zaradi razdalje vlak ne bo prišel v poštev, jih bo mogoče uporabiti za druge oblike prevoza.

»Pobuda naj bi spodbujala evropsko identiteto, krepila skupne evropske vrednote ter uporabnike navduševala za odkrivanje evropskih mest in kultur. Predlog je prav tako v skladu z usmeritvami EU za spodbujanje učne mobilnosti, aktivnega državljanstva, družbenega vključevanja in solidarnosti med mladimi,« navajajo na komisiji.

Evropski parlament je oktobra predlani sprejel predlog za razdelitev brezplačnih vozovnic Interrail. Po njegovih podatkih vsako leto z Interrailom potuje več kot 300 tisoč ljudi. Vozovnice, ki veljajo od pet dni do en mesec, stanejo med 20 in 480 evrov. Malta, Ciper, Estonija, Latvija in Litva niso članice mreže InterRail. V teh državah bi bilo treba po mnenju evropskih poslancev vključiti druge načine transporta, na primer avtobuse in trajekte. Evropska komisija je zavrnila predlog, da bi vsi mladi za 18. rojstni dan lahko dobili brezplačno vozovnico, ker bi to bilo predrago. Na leto bi to stalo 2 milijardi evrov.

Pobudnika razdelitve brezplačnih vozovnic Interrail sta sicer nemška aktivista Vincent-Immanuel Herr in Martin Speer. V EU Observerju sta septembra predlani napisala, da se jima je ta ideja porodila leta 2014 na potovanju z Interrailom, katerega namen je bil vprašati mlade, kako vidijo prihodnost Evrope, politiko in svojo lastno prihodnost. Na Dunaju sta srečala esejista Roberta Menasseja. Na večerji so se pogovarjali, kako so izkušnje s potovanj spremenile njihov pogled na Evropo in njene ljudi. Od tod ideja za razdelitev brezplačnih vozovnic za Interrail za mlade. Pobudnika pravita, da sta prej bila Evropejca v teoriji, s potovanji pa sta postala Evropejca iz izkušenj.