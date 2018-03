Na avstrijskem Koroškem zmaga socialdemokratov, v deželnem zboru tudi Slovenka

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjan Sturm je z rezultatom deželnozborskih volitev zelo zadovoljen, saj po njegovih ocenah kaže na to, da avstrijska Koroška postaja "normalna dežela, ki jo vodi umirjen politik s kulturnim dialogom"

Ana Blatnik, koroška Slovenka izvoljena v celovški deželni zbor

© Karl Gruber / WikiCommons

Na nedeljskih deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem so slavili socialdemokrati z 47,7 odstotka glasov podpore. Za mandat v celovškem deželnem zboru se je potegovalo tudi nekaj koroških Slovencev na listah različnih strank. Uspelo je Ani Blatnik, ki je kandidirala na listi socialdemokratov.

Kot je za avstrijsko radiotelevizijo ORF dejala Ana Blatnik, je ob rezultatu ostala brez besed. "Volivci so izvolili pot spoštovanja, pozitivnega sožitja in vzdušja, predvsem pa pot skupnega delovanja. To je za Koroško, Avstrijo ter vso Evropo in svet nekaj zelo pomembnega," je dejala.

Visoko rast podpore socialdemokratom med drugim pripisuje dosedanjemu delu glavarja Petra Kaiserja (SPÖ), ki je deloval tudi v prid slovenski manjšini. "Poleg tega je slovenščina prvič doslej zapisana v ustavi. To so premiki, ki se morajo nadaljevati," je prepričana Ana Blatnik.

Za vstop v deželni zbor se je potegoval tudi Gabriel Hribar, ki je kandidiral na skupni listi Neos/Moja južna Koroška, a ni bil uspešen. Kot je povedal za STA, ga je volilni izid presenetil.

Podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Nanti Olip je rezultat ocenil kot izreden uspeh za SPÖ. Menil je, da jim ga je uspelo doseči tudi na račun nizke podpore manjšim strankam. To po njegovih besedah lahko pomeni, da se vračamo v politični sistem 80. let minulega stoletja.

"Volivci so izvolili pot spoštovanja, pozitivnega sožitja in vzdušja, predvsem pa pot skupnega delovanja. To je za Koroško, Avstrijo ter vso Evropo in svet nekaj zelo pomembnega." (Ana Blatnik)

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjan Sturm je dejal, da je rast podpore SPÖ pričakoval, vendar ne tolikšne. Izvolitev Blatnikove, ki je tudi članica ZSO, je označil za pozitiven znak. Tudi sicer je z rezultatom zelo zadovoljen, saj po njegovih ocenah kaže na to, da avstrijska Koroška postaja "normalna dežela, ki jo vodi umirjen politik s kulturnim dialogom".

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik je rezultat označil za razveseljivega. "Je pa izpad Zelenih za slovensko narodno skupnost negativen, saj bi koalicija socialdemokratov in Zelenih zagotavljala kontinuiteto pri manjšinskem vprašanju," je ocenil. Pričakuje sicer, da se bo sodelovanje kljub temu še naprej krepilo.

Tokratne deželnozborske volitve na južnem Koroškem so bile prve volitve po odpravi t. i. proporca. Letos bodo po volitvah sledila koalicijska pogajanja, ki jih bodo narekovali rezultati volitev. Za 36 mest v deželnem zboru se je sicer potegovalo deset strank.

Za socialdemokrati so se na drugo mesto z 23,38 odstotka podpore uvrstili svobodnjaki. Tretja je ljudska stranka s 15,35 odstotka.

V primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2013 so vse prve tri stranke povečale podporo med volivci; socialdemokrati (SPÖ) pod vodstvom glavarja Petra Kaiserja za deset odstotnih točk, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

"Izpad Zelenih je za slovensko narodno skupnost sicer negativen, saj bi koalicija socialdemokratov in Zelenih zagotavljala kontinuiteto pri manjšinskem vprašanju." (Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk)

Stranka Team Koroška je dobila 5,80 odstotka glasov podpore. Petodstotnega volilnega praga ni uspelo prestopiti Zelenim, ki so dobili 2,97 odstotka podpre in jih poslej ne bo več v celovškem deželnem zboru. Stranka Neos, ki je prvič nastopila na deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem, je prejela 2,11 odstotka podpore.

SPÖ bo v novem celovškem deželnem zboru s 36 mandati imela 17 poslancev, svobodnjaki devet, ÖVP sedem in Team Koroška tri. V primerjavi z volitvami pred petimi leti bodo imeli socialdemokrati tri poslance več, enako velja za svobodnjake. ÖVP bo imela dva poslanca več, Team Koroška pa enega manj.

Uradne rezultate volitev na avstrijskem Koroškem bodo potrdili v tednu po volitvah, ko bodo prešteli še glasove po pošti in glasovnice, ki jih volivci niso oddali na svojem domačem volišču.

Kaiser je v prvem odzivu na rezultate volitev napovedal pogovore z vsemi strankami. "Zelo, zelo sem vesel nad tem sijajnim rezultatom," je dejal deželni glavar. Dodal je, da takšne visoke podpore ni pričakoval, pogajanja pa bo imel z vsemi strankami, ki so se uvrstile v deželni zbor.

Glede na volilne projekcije naj bi SPÖ v novem celovškem deželnem zboru s 36 mandati imela 18 poslancev, svobodnjaki devet, ÖVP šest in Team Koroška tri.

SPÖ je na volitvah marca 2013 prejela 37,13 odstotka glasov, kar ji je prineslo 14 sedežev. Na drugo mesto so se z več kot 20 odstotnimi točkami manj uvrstili svobodnjaki z avstrijske Koroške (FPK), ki so dobili 16,85 odstotka glasov in so doživeli zgodovinski poraz. ÖVP je leta 2013 pristal na tretjem mestu s 14,40 odstotka glasov podpore. Zeleni so prejeli 12,1 odstotka. V celovški zbor se je uspelo uvrstiti še strankama Team Stronach Koroška in Zavezništvo za prihodnost Avstrije (BZÖ).

Z zmago socialdemokratov na avstrijskem Koroškem se sedanjemu glavarju Kaiserju obeta, da bo na čelu avstrijske Koroške še nadaljnjih pet let. Koroški Slovenci ga ocenjujejo kot zelo pozitivno usmerjenega do manjšine. Kaiserjev zdaj že odrasel sin, ki je prav tako politično dejaven, se je med drugim šolal na Slovenski gimnaziji v Celovcu.

Po volitvah leta 2013 je imela avstrijska Koroška tristrankarsko vladajočo koalicijo med SPÖ, ÖVP in Zelenimi, kar je edinstven primer v Avstriji.

Z zmago socialdemokratov na avstrijskem Koroškem se sedanjemu glavarju Kaiserju obeta, da bo na čelu avstrijske Koroške še nadaljnjih pet let. V času njegovega mandata so na avstrijskem Koroškem sprejeli novo ustavo, s katero so odpravili t. i. proporc, prvič pa je bila v ustavi omenjena tudi slovenska manjšina.

Koroški Slovenci ga ocenjujejo kot zelo pozitivno usmerjenega do manjšine. Kaiserjev zdaj že odrasel sin, ki je prav tako politično dejaven, se je med drugim šolal na Slovenski gimnaziji v Celovcu.

Vodenje socialdemokratov avstrijske Koroške je Peter Kaiser prevzel leta 2010, čez tri leta je postal deželni glavar avstrijske Koroške.