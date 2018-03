Lezbični par z otrokom

Slovenska premiera dokumentarnega filma Odraščanje, ki spremlja lezbični par z otrokom, ki se odloči v času nedavnega referenduma za izenačitev pravic istospolnih parov do poroke javno izpostaviti

V Kinodvoru bo danes, 5. marca ob 20.30 slovenska premiera dokumentarnega filma Odraščanje v režiji Siniše Gačića in Dominika Menceja, ki je bil lani decembra predpremierno prikazan na 33. Festivalu LGBT Filma v Ljubljani. Film brez komentarja pripovedovalca spremlja lezbični par z otrokom, ki se odloči v času nedavnega referenduma za izenačitev pravic istospolnih parov do poroke javno izpostaviti. Projekciji bo sledila predstavitev filmske ekipe in pogovor z ustvarjalci.

Dokumentarni film Odraščanje je intimni portret štirimesečnega Tiborja in njegovih mam Daje in Jedrt, ki se podata v boj proti diskriminaciji svoje družine. Ko se v predbožičnem času leta 2015 vključita v predvolilno kampanjo ob referendumu o izenačitvi zakonskih zvez, njihovo zasebno življenje postane ena glavnih političnih tem v državi. Poleg izzivov, ki jih prinaša prvo starševstvo, se morata Daja in Jedrt soočiti z nasprotniki popolnega iznačenja pravic za istospolne državljane_ke., ki ju primerjajo s pedofili, njuno razmerje pa označujejo kot nenaravno.

Po besedah avtorjev filma se dokumentarec odvija na treh ravneh. Prva je intimna družinska zgodba o življenju dveh mam in njunega sina. Druga raven je družbena in politična konotacija zgodbe, tretja raven pa je otrokov subjektivni pogled na položaj.

Siniša Gačić kot novinar in režiser že več let sodeluje s Televizijo Slovenija. Za svoj celovečerni prvenec Boj Za je prejel nagrado vesna za najboljši celovečerni film na 17. Festivalu slovenskega filma. Dominik Mencej trenutno pripravlja svoj igrani celovečerni prvenec Jezdeca, za svoj študijski film Prespana pomlad je prejel nagrade vesna za najboljši kratki film, vesna za najboljšo režijo ter vesna za najboljši scenarij.

Producent in distributer filma je produkcijska hiša Zuhr film, pri filmu pa kot dramaturginja sodeluje tudi mlada slovenska režiserka Katarina Morano, ki je bila na lanskem filmskem festivalu v Karlovih Varih, v sklopu platforme Future Frames, izbrana med deset najobetavnejših mladih režiserjev s svojim magistrskim projektom "Ljubljana – München 15:27".

Po ljubljanski premieri bo film na ogled tudi v izbranih kinematografih Art kino mreže Slovenije: Kinogledališče Tolmin (7. marca), Mestni kino Metropol Celje (17. marca), Kosovelov dom Sežana in Mestni kino Domžale (19. marca), Kino Velenje (23. in 25. marca), Kulturni dom Krško (27. marca).

