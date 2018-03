Sta bili sodnici pristranski?

Zmagovalci hackatona v Davosu so končno znani. A med svetovalci zmagovalne ekipe sta tudi dve sodnici, ki sta tekmovanje ocenjevali. Ena od tekmovalnih ekip je zato obvestila javnost.

Svetovalci/podporniki - kot so navedeni na spletni strani zmagovalne ekipe CHERR.IO. Med njimi sta tudi sodnici programerskega tekmovanja Nena Dokuzov (tretja zgoraj) in Melinda Woolf (prva spodaj).

© www.cherr.io

Pred dobrim tednom smo poročali o domnevno goljufivi organizaciji pol milijona težkega programerskega tekmovanja FutureHack v Davosu, v katerega je bila kot partner vključena tudi slovenska vlada. Članek z naslovom Kje je denar? si lahko preberete na tej povezavi. Nekaj dni po naši objavi so organizatorji vendarle razglasili osrednjega zmagovalca, ne pa tudi zmagovalcev drugih kategorij. Zdaj se je oglasila ena od tekmovalnih ekip, in sicer inštitut Danes je nov dan, ki opozarja na nakatere nepravilnosti. "Več kot enomesečna zamuda s podelitvijo glavne nagrade in neobrazložena nepodelitev vseh drugih obljubljenih nagrad pa nista edina razloga, zakaj imamo sodelujoči, med katerimi je bila tudi naša razvijalska ekipa, še zmeraj grenak priokus," so zapisali na svoji spletni strani in dodali, da je nehigienično, da je ena od sodnic tekmovanja, Nena Dokuzov (direktorica Noordung Centra), navedena tudi med svetovalci zmagovalne ekipe CHERR.IO. Poleg nje pa je med svetovalci oziroma podporniki omenjene družbe, ki si je prislužila zmago, navedena še ena sodnica tekmovanja in glavna organizatorka omenjenega hackatona Melinda Woolf.

"Še veliko bolj sporno pa je, da smo ob pregledu kode našli več indicev, da je Cherr.io kršil pravila tekmovanja, v katerih je bilo jasno navedeno, da šteje samo "sveža koda". Zmagovalno kodo je sicer objavljal samo en človek, ki je po mnenju sodnikov v 48 urah brez prekinitve spisal eno vrstico vsakih 15 sekund," še opozarjajo pri inštitutu Danes je nov dan.

Vprašanja glede pojasnila za nastalo situacijo, kako je možno, da sta ima zmagovalna ekipa na svoji spletni strani med svetovalci družbe navedeni tudi dve sodnici tekmovanja, smo poslali tudi tudi na CHERR.IO, a zaenkrat odgovorov še nismo prejeli.

"Še veliko bolj sporno pa je, da smo ob pregledu kode našli več indicev, da je Cherr.io kršil pravila tekmovanja, v katerih je bilo jasno navedeno, da šteje samo sveža koda." (Danes je nov dan)

Sicer pa smo od naših virov izvedeli, da se želijo predstavniki vlade, natančneje državni sekretar Tadej Slapnik, sestati z vsemi sodelujočimi podjetji, ki so tekmovala na omenjenem hackatonu. Na vladi so nam pred dobrim tednom pojasnili, da je Slapnik organizatorje že opozoril, da od njih pričakuje, da bodo nemudoma izpolnili obveznosti do sodelujočih podjetij in se jim za zaplete in zamudo pri realizaciji dogovorov tudi osebno opravičili. Kot kaže vseh obveznosti še vedno niso izpolnili, prav tako pa nismo bili obveščeni, da bi se tekmovalcem za zamudo in nastalo zmedo kakor koli opravičili.

Melinda Woolf, ena od sodnic na hackatonu in obenem po mnenju tekmovalcev in sodelujočih glavna akterka FutureHacka, pa nam na naša konkretna vprašanja (med drugim tudi, kdaj bodo izplačali finančne nagrade in zakaj je sploh prišlo do zamude) še do danes ni odgovorila.