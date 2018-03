Seksistična izjava leta pripada Boštjanu M. Zupančiču

Včeraj so na Metelkovi podelili bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta

Boštjan M. Zupančič, seksist leta

© Borut Krajnc

"Simone Veil je bila travmatizirana ženska, ki je preživela koncentracijska taborišča. Nihče ne govori o tem, kako so te travme povzročile, da je postala “mati vseh abortusov”. Zaradi njene zakonodajne pobude, medtem ko je bila francoska ministrica za “zdravje”, je bilo in je še milijonom otrok odtegnjena pravica do pravne subjektivitete. Tem nerojenim otrokom, pravnim subjektom kot še nerojenim (nascituri) od Rimskega prava, je še naprej odtegnjena pravica do življenja, ki bi morala izhajati iz 2. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Mediji jo slavijo celo posthumno, medtem ko bi jo bilo treba obsoditi kot največjo morilko vseh časov." To je zapisal Boštjan M. Zupančič, nekdanji ustavni sodnik in sodnik na ESČP na Facebooku. S to izjavo je prepričal večino več kot 1.300 glasovalk in glasovalcev, ki so glasovali za letošnjo bodečo nežo oziroma najbolj seksistično izjavo leta.

Organizatorke in organizatorji projekta Bodeča neža, kjer so združili moči spletni portal Spol.si in Rdeče zore, so komentar zmagovalne izjave povzeli kar iz kolumne dr. Svetlane Slapšak, ki je bila objavljena julija lani v Večeru: "Človek, ki je sedel v instituciji, ki je ne bi bilo brez Simone Veil in njene evropske politike, je napadel človekove pravice (in pravice žensk so izrecno opredeljene kot take od leta 1997) in številne ustave, med njimi tudi slovensko."

"Človek, ki je sedel v instituciji, ki je ne bi bilo brez Simone Veil in njene evropske politike, je napadel človekove pravice (in pravice žensk so izrecno opredeljene kot take od leta 1997) in številne ustave, med njimi tudi slovensko." (Svetlana Slapšak)

Na drugem mestu je po glasovih pristala kolumnistka in antropologinja Vesna Vuk Godina, na tretjem pa predsednik LDS Luj Šprohar. Lani je bodečo nežo prejela nekdanja osnovnošolska ravnateljica Angelca Likovič ("Resnično vsak otrok je spočet z ljubeznijo, razen tisti, ki so posiljeni. So pa nekatere ženske posiljene, ampak tudi tem posiljenim ženskam je treba pomagati, da rodijo otroke, ker bodo potem srečne, tiste posiljevalce pa lahko kaznujemo, od ena do deset let zapora.") in kasneje predsedniška kandidatka z najmanj glasovi v zgodovini Slovenije, v preteklosti pa so jo prejeli tudi televizijska voditeljica Rosvita Pesek ("Poenostavite za ženske, lepo prosim!"), predsednik republike Borut Pahor ("Ajde miška mala, gremo! To mi deli, to mi deli.") in nekdanji predsednik Milan Kučan ("Niste še poročena? No, s tem se ukvarjajte.") Slednja sta tudi edina, ki sta se za svoji izjavi kasneje opravičila in jih obžalovala.

